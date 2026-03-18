Dinamo anunță că va sesiza UEFA după controversa din derbiul cu Rapid, în lipsa unei „reacții prompte și temeinice” a CCA

„Clubul Dinamo 1948 dorește să își exprime punctul de vedere cu privire la evenimentele petrecute în cadrul partidei disputate sâmbătă, 14.03.2026, între Rapid și Dinamo”, se arată în comunicatul oficial.

Clubul reclamă „controverse generate de maniera de arbitraj, de deciziile luate de arbitrul central al meciului și de impactul pe care acestea l-au avut nu doar asupra desfășurării jocului, ci și asupra rezultatului final”.

Totodată, precizează că a transmis „o adresă oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor, solicitând clarificări cu privire la fazele care au influențat în mod decisiv cursul partidei și, implicit, deznodământul acesteia”.

Dinamo afirmă că „au trecut mai bine de 48 de ore de la transmiterea acestei solicitări, iar clubul nu a primit până în acest moment niciun răspuns oficial cu privire la adresa înaintată”.

Clubul solicită „punerea la dispoziție a dialogului integral purtat între arbitrul de centru și arbitrul din camera VAR în legătură cu faza din minutul 65”.

Dinamo reclamă faptul că arbitrul Istvan Kovacs a validat golul marcat de Claudiu Petrila, care a egalat la 2, susținând că ar fi golul ar fi trebuit anulat după un fault al lui Andrei Borza asupra lui Alex Musi.

În comunicatul clubului dinamovist se mai arată că solicitarea vizează comunicarea completă a schimbului de replici referitor la analiza duelului premergător fazei, „existența sau inexistența unui fault asupra jucătorului nostru”, evaluarea condițiilor pentru intervenție sau neintervenție conform protocolului VAR și „justificarea validării golului în urma acestei analize”.

Dinamo solicită ca Istvan Kovacs să nu mai fie delegat la meciurile echipei

Dinamo mai cere ca „arbitrul central să nu mai fie delegat la meciurile echipei până la clarificarea completă a incidentului și până la restabilirea încrederii minime în obiectivitatea și imparțialitatea arbitrajului”.

De asemenea, solicită „analizarea de urgență a prestației întregii brigăzi de arbitri și dispunerea unor măsuri disciplinare severe, proporționale atât cu gravitatea erorilor comise, cât și cu efectele acestora asupra competiției”.

„Astfel de erori, susceptibile să influențeze decisiv rezultatul final al unui meci, pot produce consecințe ireversibile în economia campionatului. Punctele obținute în urma unor asemenea decizii pot deveni decisive inclusiv în ipoteza unei egalități de puncte la finalul sezonului (…) Clubul Dinamo 1948 își rezervă dreptul de a sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european, în lipsa unei reacții prompte și temeinice la solicitarea înaintată către Comisia Centrală a Arbitrilor”, încheie clubul.