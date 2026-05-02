Lando Norris, victorie în Sprintul de la Miami, după ce a plecat din pole position

Lando Norris a trecut primul linia de sosire în cursa de sprint de la Miami, după ce a plecat din prima poziție a grilei, fiind urmat de colegul său de echipă, Oscar Piastri.

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc de la Ferrari, care a plecat de pe locul al patrulea de pe grila de start. Pe poziția a patra a terminat George Russel (Mercedes).

Pe locul al cincilea s-a clasat fostul campion mondial, Max Verstappen (Red Bull). Kimi Antonelli (Mercedes) a încheiat cursa pe poziția a șasea, deși a început cursa din a doua poziție a grilei..

Ultimele poziții care acordă puncte au fost ocupate de Lewis Hamilton (Ferrari) și Pierre Gasly (Alpine), care a avansat două poziții pe parcursul cursei.

Următoarea etapă a weekendul de la Miami va fi constituită din calificările Grand Prix-ului, programată pentru sâmbătă, ora 23:00. Cursa va avea loc duminică, tot de la ora 23:00 (ora României).