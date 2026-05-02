Prima pagină » Știrile zilei » Lando Norris, victorie în Sprintul de la Miami, după ce a plecat din pole position

Lando Norris, victorie în Sprintul de la Miami, după ce a plecat din pole position

Lando Norris, campionul mondial en-titre a câștigat sâmbătă cursa de sprint de la Miami, după ce a plecat din pole position. Aceasta este prima victorie a pilotului McLaren în 2026.
Lando Norris, victorie în Sprintul de la Miami, după ce a plecat din pole position
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 mai 2026, 20:53, Sport

Lando Norris a trecut primul linia de sosire în cursa de sprint de la Miami, după ce a plecat din prima poziție a grilei, fiind urmat de colegul său de echipă, Oscar Piastri. 

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc de la Ferrari, care a plecat de pe locul al patrulea de pe grila de start. Pe poziția a patra a terminat George Russel (Mercedes).

Pe locul al cincilea s-a clasat fostul campion mondial, Max Verstappen (Red Bull). Kimi Antonelli (Mercedes) a încheiat cursa pe poziția a șasea, deși a început cursa din a doua poziție a grilei..

Ultimele poziții care acordă puncte au fost ocupate de Lewis Hamilton (Ferrari) și Pierre Gasly (Alpine), care a avansat două poziții pe parcursul cursei. 

Următoarea etapă a weekendul de la Miami va fi constituită din calificările Grand Prix-ului, programată pentru sâmbătă, ora 23:00. Cursa va avea loc duminică, tot de la ora 23:00 (ora României).  

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor