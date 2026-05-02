Alex Zanardi, fost pilot de Formula 1 și medaliat paralimpic, a murit la vârsta de 59 de ani

Alex Zanardi, fost pilot de Formula 1, dublu campion CART și multiplu medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice, a murit la vârsta de 59 de ani, a anunțat familia sa.
sursă foto: FIA
Petre Apostol
02 mai 2026, 12:03, Sport

„Cu profundă durere, familia anunță trecerea în neființă a lui Alessandro Zanardi, survenită în mod neașteptat în seara zilei de 1 mai. Alex s-a stins liniștit, înconjurat de dragostea familiei sale”, se arată în mesajul transmis public de familia sa.

Zanardi nu mai fusese văzut în public din iunie 2020, când a fost grav rănit într-un accident de handbike în Italia, după o coliziune cu un camion. A suferit traumatisme faciale severe și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale.

În cariera din motorsport, Zanardi a concurat în Formula 1 între 1991 și 1999 pentru echipe precum Jordan Grand Prix, Minardi, Lotus și Williams. A cunoscut cele mai mari succese în Statele Unite ale Americii, unde a devenit dublu campion CART.

În 2001, în timpul unei curse la Lausitzring, în Germany, a suferit un accident dramatic în urma căruia și-a pierdut ambele picioare. A revenit însă spectaculos în sport și s-a reinventat ca sportiv paralimpic.

El a câștigat patru medalii de aur și două de argint la Jocurile Paralimpice din 2012 și 2016, continuând să participe la maratoane și competiții internaționale.

Premierul Italiei Giorgia Meloni l-a descris, într-un mesaj pe platforma X, drept „un campion extraordinar și un om capabil să transforme fiecare provocare a vieții într-o lecție de curaj, forță și demnitate”.

„Alex Zanardi știa cum să revină de fiecare dată, înfruntând chiar și cele mai dificile provocări cu determinare, claritate și o forță a spiritului cu adevărat excepțională”, a mai spus aceasta.

De-a lungul carierei, Zanardi a fost apreciat nu doar pentru performanțele sportive, ci și pentru modul în care a inspirat milioane de oameni prin determinarea sa.

