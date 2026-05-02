Lovitură pentru Real Madrid în lupta pentru titlu în Spania. Dani Carvajal s-a accidentat și va lipsi 2 săptămâni

Real Madrid a anunțat sâmbătă accidentarea căpitanului Dani Carvajal, fundașul dreapta suferind o fisură la degetul mic al piciorului drept. În funcție de gravitatea accidentării, acesta va lipsi aproximativ două săptămâni.
sursă foto: Ruben Albarran/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
02 mai 2026, 12:25, Sport

„După investigațiile efectuate jucătorului nostru Dani Carvajal de către Serviciile Medicale ale Real Madrid, a fost diagnosticată o fisură a falangei distale a celui de-al cincilea deget al piciorului drept. Evoluția sa rămâne sub observație”, se arată în comunicatul clubului Real Madrid.

Înaintea meciului cu Espanyol, programat duminică, de la ora 22:00, Dani Carvajal s-a pregătit separat, după ce a primit o lovitură la piciorul drept.

Pentru Real Madrid reprezintă o lovitură în plan defensiv în lupta pentru titlul în La Liga, cu FC Barcelona.

Barcelona are 11 puncte avans cu șase etape rămase de disputat.

Fundașul ar putea reveni pentru ultimul meci de campionat al madrilenilor, contra Athletic Club, pe stadionul Santiago Bernabéu.

Partida cu Athletic ar putea reprezenta ultimul meci al căpitanului blanco în fața propriilor suporteri, contractul său urmând să expire în vară.

