Arbeloa, antrenor Real Madrid: Obiectivul este ca echipa să câștige de fiecare dată; nu mă interesează funcția mea

„Obiectivul meu este ca Real Madrid să câștige de fiecare dată când joacă. Nu mă interesează funcția mea”, a spus Álvaro Arbeloa, într-o conferință organizată joi înaintea partidei cu Betis din La Liga, făcând referire și la zvonurile privind o posibilă înlocuire a sa, în urma eliminării din Liga Campionilor.

„De multe ori se uită că în fiecare meci Real Madrid își joacă destinul. Dacă un antrenor introduce un jucător pe teren, este pentru că merită. Eu sunt un antrenor care nu oferă minute nimănui. Dacă cineva crede că aleg echipa din motive personale, se înșală complet. Aici totul se face din motive sportive”, a adăugat Arbeloa.

Antrenorul a subliniat că lipsa rezultatelor nu poate fi explicată printr-un singur factor.

„Ca să câștigi azi, trebuie să fii la un nivel foarte ridicat în toate aspectele fotbalului. Trebuie să faci multe lucruri bine. Sunt multe de îmbunătățit ca să rămânem în lupta pentru titlu. Le spun jucătorilor mei că, după meci, trebuie să simtă că au dat totul pe teren”, a mai spus antrenorul.

Tehnicianul a transmis un mesaj în legătură cu mentalitatea jucătorilor în contextul finalului de sezon și al Cupei Mondiale din vară.

„Nu aș înțelege ca un jucător să se menajeze pentru Campionatul Mondial. Suntem jucători ai Real Madrid. Le-am spus jucătorilor că trebuie să se gândească doar la Real Madrid. Doar la noi. Pentru noi, cele șase meciuri rămase sunt vitale. Trebuie să facem un efort foarte mare”, a spus Arbeloa.

Arbeloa a confirmat că Vinicius Jr. va începe meciul din postura de titular.

De asemenea, despre gravitatea accidentării lui Éder Militão, antrenorul a spus: „Pare că va fi doar o sperietură. Nu știm încă exact gravitatea, dar suntem liniștiți”.

„Cred că cea mai mare preocupare a mea nu trebuie să fie motivația jucătorului. Treaba mea este să îi pregătesc pentru ce vor întâlni pe teren. Autoexigența trebuie să se ridice la înălțimea acestor tricouri”, a încheiat antrenorul.

Real Madrid întâlnește vineri, de la ora 22:00, în deplasare, pe Betis Sevilla, fiind la nouă puncte în urma liderului FC Barcelona.