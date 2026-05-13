Antrenorul echipei Real Madrid răspunde criticilor: Nu suntem de 50 de ani fără trofee

„Mi se pare surprinzător să aud că am atins fundul prăpastiei. Atunci celelalte cluburi ce au atins? Nu suntem de 50 de ani fără trofee. Dacă Real Madrid este unde este, e datorită nivelului de exigență”, a declarat Álvaro Arbeloa, miercuri, în conferința de presă organizată înaintea meciului cu Real Oviedo, din campionat.

Antrenorul consideră că există o „dublă măsură” în modul în care este tratat clubul.

„Nu putem nega că suntem de doi ani fără trofee. Dar câte echipe sunt într-o situație similară? Câte cluburi au câștigat Ligile Campionilor pe care le-am câștigat noi în ultimii ani?”, a afirmat tehnicianul.

Tehnicianul madrilenilor s-a aliniat poziției exprimate cu o zi înainte de președintele Florentino Pérez în privința presupusului „tratament diferit” aplicat clubului madrilen și a scandalului Negreira.

„Toți știm ce s-a întâmplat timp de 20 de ani. Sigur există lucruri pe care încă nu le cunoaștem. Nu este legal și nu are sens pentru cei care fac parte din această competiție. Pare incredibil că doar Real Madrid vrea să apere legalitatea în fotbal”, a spus Arbeloa.

Arbeloa a vorbit și despre situația lui Kylian Mbappé, care ar putea reveni pe teren în partida cu Oviedo.

„Vom vedea dacă poate termina antrenamentul de astăzi. Ieri s-a pregătit normal și, dacă va fi apt, cu siguranță va primi minute”, a explicat antrenorul lui Real Madrid.

În ceea ce privește viitorul său pe banca tehnică a madrilenilor, Arbeloa a evitat să ofere detalii.

„Înțeleg toate întrebările despre viitorul meu și al clubului, dar vreau să mă concentrez doar pe meciurile rămase. După finalul sezonului voi putea răspunde”, a precizat acesta.

Real Madrid mai are de disputat trei partide până la finalul sezonului din La Liga. În prezent ocupă locul secund, la 14 puncte în urma echipei FC Barcelona, care și-a asigurat titlul în etapa trecută, după victoria cu 2-0 din El Clasico.