Prima pagină » Știrile zilei » Real Madrid, victorie cu Alaves, dar rămâne la șase puncte în spatele Barcelonei

Real Madrid, victorie cu Alaves, dar rămâne la șase puncte în spatele Barcelonei

Real Madrid a câștigat meciul jucat împotriva celor de la Deportivo Alaves, scor 2-1, însă rămâne pe poziția secundă a campionatului cu șase puncte în urma rivalilor de la FC Barcelona care au și un meci mai puțin disputat.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 apr. 2026, 00:50, Sport

„Galacticii” au deschis scorul în minutul 30 printr-o reușită semnată de Kylian Mbappé și și-au extins avantajul în minutul 50 după golul înscris de Vinícius Júnior. 

Echipa oaspetea a reușit să reducă din diferență, însă mult prea târziu, Toni Martínez marcând abia în  minutul 90+3. 

În ciuda victoriei, formația de pe Santiago Bernabeu rămâne în urma Barcelonei în cursa pentru LaLiga. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa se află pe poziția secundă a clasamentului cu 73 de puncte. Barcelona este liderul clasamentului, cu un avans de șase puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat. 

Echipele de start:

Real Madrid

Antrenor: Alvaro Arbeloa 

4-3-3: A. Lunin – T. Alexander-Arnold, D. Huijsen, É. Militão, A. Carreras – F. Valverde, A. Tchouaméni, J. Bellingham – A. Güler, K. Mbappé, V. Júnior. 

Deportivo Alaves

Antrenor: Quique Sánchez Flores 

4-4-2: A. Sivera – Y. Enriquez, V. Parada, N. Tenaglia, J. Castro – J. Guridi, D. Suárez, A. Blanco, Á. Pérez – T. Martínez, L. Boyé. 

Recomandarea video

Cum sunt direcționați internauții români către site-uri asociate cu o firmă suspectată de legături cu Rusia
G4Media
Ninsori în toiul primăverii. Ninge ca-n povești în România, azi, 21 aprilie 2026
Gandul
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Un renumit academician rus, aplaudat la scenă deschisă la Moscova când l-a criticat pe Vladimir Putin: „Totul se duce de râpă pentru noi”
Libertatea
Secretul Simonei Halep pentru o formă de invidiat la 34 de ani. Băutura simplă pe care o consumă zilnic
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor