Real Madrid, victorie cu Alaves, dar rămâne la șase puncte în spatele Barcelonei

„Galacticii” au deschis scorul în minutul 30 printr-o reușită semnată de Kylian Mbappé și și-au extins avantajul în minutul 50 după golul înscris de Vinícius Júnior.

Echipa oaspetea a reușit să reducă din diferență, însă mult prea târziu, Toni Martínez marcând abia în minutul 90+3.

În ciuda victoriei, formația de pe Santiago Bernabeu rămâne în urma Barcelonei în cursa pentru LaLiga. Formația antrenată de Alvaro Arbeloa se află pe poziția secundă a clasamentului cu 73 de puncte. Barcelona este liderul clasamentului, cu un avans de șase puncte, dar și cu un meci mai puțin disputat.

Echipele de start:

Real Madrid

Antrenor: Alvaro Arbeloa

4-3-3: A. Lunin – T. Alexander-Arnold, D. Huijsen, É. Militão, A. Carreras – F. Valverde, A. Tchouaméni, J. Bellingham – A. Güler, K. Mbappé, V. Júnior.

Deportivo Alaves

Antrenor: Quique Sánchez Flores

4-4-2: A. Sivera – Y. Enriquez, V. Parada, N. Tenaglia, J. Castro – J. Guridi, D. Suárez, A. Blanco, Á. Pérez – T. Martínez, L. Boyé.