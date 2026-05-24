Prima pagină » Sport » Simeone ajunge la meciul 800 pe banca lui Atletico: record greu de egalat în istoria clubului spaniol

Simeone ajunge la meciul 800 pe banca lui Atletico: record greu de egalat în istoria clubului spaniol

Diego Simeone atinge o nouă bornă istorică la Atlético de Madrid, antrenorul argentinian urmând să bifeze duminică seară meciul cu numărul 800 pe banca tehnică a clubului madrilen, într-un parcurs început în urmă cu mai bine de 14 ani și care continuă fără semne de final.
Simeone ajunge la meciul 800 pe banca lui Atletico: record greu de egalat în istoria clubului spaniol
sursă foto: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
24 mai 2026, 09:52, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

De la debutul oficial din 7 ianuarie 2012, pe terenul echipei Malaga, până la partida de duminică, împotriva Villarreal CF, Simeone a transformat Atletico dintr-o echipă aflată într-o perioadă de incertitudine într-una dintre forțele constante ale fotbalului european, chiar dacă actualul sezon se va încheia fără trofee.

Bilanțul lui „El Cholo” este impresionant: 800 de meciuri și deja are 470 de victorii, cifre care îl plasează la mare distanță de ceilalți tehnicieni din istoria clubului. Al doilea cel mai longeviv antrenor al lui Atlético, Luis Aragonés, s-a oprit la 612 partide, în timp ce Ricardo Zamora ocupă poziția a treia cu doar 207.

Cel mai des adversar întâlnit: Carlo Ancelotti

Printre adversarii întâlniți cel mai des de Simeone se remarcă Carlo Ancelotti, împotriva căruia argentinianul s-a duelat de 28 de ori. Rivalul cel mai frecvent rămâne însă Real Madrid, întâlnit în 50 de derby-uri madrilene, cu un bilanț de 14 victorii, 17 remize și 18 înfrângeri.

La nivel de jucători, recordul de apariții pentru Atlético sub conducerea lui Simeone este deținut de Koke. Actualul căpitan a evoluat în 702 dintre cele 799 de meciuri anterioare ale lui Simeone și este singurul jucător din lot care se afla deja la club la începutul erei argentinianului. Podiumul celor mai utilizați fotbaliști este completat de Jan Oblak și Antoine Griezmann, acesta din urmă pregătindu-se să își ia rămas-bun de la clubul din Madrid.

Cu contract valabil și pentru sezonul viitor, Simeone continuă să își consolideze un record considerat aproape imposibil de egalat. În cei peste 14 ani la conducerea tehnică a lui Atlético, antrenorul argentinian a cucerit opt trofee, printre care două titluri în La Liga, în 2014 și 2021, obținute în competiție directă cu giganții FC Barcelona și Real Madrid.

Duelul dintre Atlético și Villarreal este programat de la ora 22:00, fiind meci direct pentru locul al treilea din La Liga, în ultima partidă a sezonului din campionatul Spaniei.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce măsuri a luat, în secret, Poliția Română, după măcelul din Centrul Vechi, dintre motocicliști și fanii Max Korzh
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Cum împarte statul sărăcia prin noua lege a salarizării bugetare. Bogdan Hossu: „Unele venituri vor scădea” – ANALIZĂ
Libertatea
Leguma pe care mulți români o evită, dar care face minune pentru organism. Mihaela Bilic: „Este perfectă pentru digestie și pentru siluetă!”
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia