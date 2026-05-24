Simeone ajunge la meciul 800 pe banca lui Atletico: record greu de egalat în istoria clubului spaniol

De la debutul oficial din 7 ianuarie 2012, pe terenul echipei Malaga, până la partida de duminică, împotriva Villarreal CF, Simeone a transformat Atletico dintr-o echipă aflată într-o perioadă de incertitudine într-una dintre forțele constante ale fotbalului european, chiar dacă actualul sezon se va încheia fără trofee.

Bilanțul lui „El Cholo” este impresionant: 800 de meciuri și deja are 470 de victorii, cifre care îl plasează la mare distanță de ceilalți tehnicieni din istoria clubului. Al doilea cel mai longeviv antrenor al lui Atlético, Luis Aragonés, s-a oprit la 612 partide, în timp ce Ricardo Zamora ocupă poziția a treia cu doar 207.

Cel mai des adversar întâlnit: Carlo Ancelotti

Printre adversarii întâlniți cel mai des de Simeone se remarcă Carlo Ancelotti, împotriva căruia argentinianul s-a duelat de 28 de ori. Rivalul cel mai frecvent rămâne însă Real Madrid, întâlnit în 50 de derby-uri madrilene, cu un bilanț de 14 victorii, 17 remize și 18 înfrângeri.

La nivel de jucători, recordul de apariții pentru Atlético sub conducerea lui Simeone este deținut de Koke. Actualul căpitan a evoluat în 702 dintre cele 799 de meciuri anterioare ale lui Simeone și este singurul jucător din lot care se afla deja la club la începutul erei argentinianului. Podiumul celor mai utilizați fotbaliști este completat de Jan Oblak și Antoine Griezmann, acesta din urmă pregătindu-se să își ia rămas-bun de la clubul din Madrid.

Cu contract valabil și pentru sezonul viitor, Simeone continuă să își consolideze un record considerat aproape imposibil de egalat. În cei peste 14 ani la conducerea tehnică a lui Atlético, antrenorul argentinian a cucerit opt trofee, printre care două titluri în La Liga, în 2014 și 2021, obținute în competiție directă cu giganții FC Barcelona și Real Madrid.

Duelul dintre Atlético și Villarreal este programat de la ora 22:00, fiind meci direct pentru locul al treilea din La Liga, în ultima partidă a sezonului din campionatul Spaniei.