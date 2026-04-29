Arsenal și Atlético Madrid au terminat la egalitate, scor 1-1, în manșa tur a semifinalelor din Liga Campionilor UEFA, după un meci care a avut două reprize complet diferite și momente tensionate, în care deciziile de arbitraj au fost întoarse după reluările video.
Atlético Madrid – Arsenal 1-1. Un meci decis de două penalty-uri: englezii au condus la pauză, spaniolii au dominat repriza a doua
Atletico Madrid si Arsenal în semifinala Ligii Campionilor, 29 aprilie 2026/Mediafax Foto
Maria Miron
30 apr. 2026, 00:49, Sport

Partida s-a disputat pe stadionul Metropolitano din Madrid, unde londonezii au intrat în avantaj la pauză, după o primă repriză echilibrată, în care însă ocaziile mai clare au aparținut gazdelor.

Cu toate acestea, atacantul suedez al lui Arsenal, Viktor Gyökeres, a deschis scorul în minutul 44, transformând un penalty acordat după reluările video, cu un șut puternic, plasat lângă bară.

Repriza a doua, controlată de Atlético

Deși scorul a fost favorabil oaspeților, Atlético a fost mai periculoasă înainte de pauză, reușind să creeze cele mai importante ocazii ale primei reprize.

După pauză, meciul s-a schimbat clar. Echipa lui Diego Simeone a ținut jocul în jumătatea adversă și a pus presiune constantă pe defensiva lui Arsenal. Egalarea a venit în minutul 56, când atacantul argentinian al madrilenilor, Julián Alvarez, a transformat fără emoții un penalty acordat pentru un henț în careu.

Aproape de golul doi

Gazdele au rămas în atac și au fost aproape de golul doi, fără să concretizeze însă. Cel mai aproape a fost atacantul Antoine Griezmann, care a lovit bara de două ori în aceeași fază, în timp ce Álvarez și Lookman au menținut presiunea pe poarta lui David Raya.

Atlético a confirmat și în cifre controlul din repriza a doua: 13 șuturi și trei ocazii mari, față de doar cinci și niciuna importantă pentru Arsenal.

Calificarea se decide la Londra

Arsenal a primit un penalty în minutul 77, după un fault comis de fundașul slovac Dávid Hancko, însă decizia a fost anulată după reluări, iar scorul a rămas neschimbat.

În ultimele minute, ambele echipe au căutat golul victoriei, însă fără rezultat, astfel încât calificarea în finala Ligii Campionilor se va decide în returul de la Londra.

