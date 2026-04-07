Liga Campionilor, sferturi de finală: Bayern München învinge Real Madrid, în deplasare. Arsenal, învingătoare la Lisabona cu Sporting

Bayern München a deschis scorul în minutul 41, prin Luis Díaz, care a finalizat o acțiune rapidă de contraatac.

Campioana Germaniei a început în forță partea secundă. Harry Kane a majorat avantajul în minutul 46, cu un șut plasat la vinclu.

Gazdele au reacționat în partea a doua și au redus din diferență în minutul 74, prin Kylian Mbappé. Starul francez a reluat din apropiere după o fază construită pe flancul drept.

Finalul de meci a fost unul tensionat, cu ocazii importante de ambele părți.

Mbappé a ratat o șansă importantă în minutul 90, în timp ce Jamal Musiala a irosit o oportunitate uriașă pentru Bayern în minutul 89.

În urma acestui rezultat, Bayern München pornește cu prima șansă la calificare înaintea manșei retur.

În celălalt meci al serii, la Lisabona, Arsenal a obținut o victorie la diferență minimă, scor 1-0, pe terenul lui Sporting CP.

Unicul gol al partidei a fost marcat în prelungiri, în minutul 90+1, de Kai Havertz, care a adus un avantaj important echipei londoneze înaintea returului.