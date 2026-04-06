Antrenorul lui Bayern, despre duelul cu Real Madrid din sferturile Ligii Campionilor: Cel mai dificil meci pe care îl poți juca în deplasare

Tehnicianul belgian a subliniat că echipa sa se va confrunta cu un adversar de cel mai înalt nivel, în care diferențele sunt făcute de detalii.

„Este un meci care se joacă atât tactic, cât și prin detalii, datorită calității jucătorilor de pe teren”, a spus Kompany, în conferința premergătoare partidei de marți.

Antrenorul lui Bayern a adăugat că formația madrilenă rămâne una dintre cele mai puternice din Europa.

„Versiunea de Real Madrid pentru care trebuie să fim pregătiți este cea mai bună, cea pe care am văzut-o în meciurile cu Manchester City. Dacă îți construiești planul împotriva acelei versiuni, Real rămâne una dintre cele mai bune echipe din Europa”, a explicat antrenorul.

Kane, incert până la ora meciului

Kompany a oferit și informații despre situația lui Harry Kane, golgheterul echipei, care a revenit la antrenamente după o problemă medicală.

„A avut a doua sesiune de antrenament astăzi. Nu cred că și-a pierdut ritmul. Vom aștepta până mâine pentru informațiile finale și apoi luăm decizia”, a spus Kompany.

„Este parte din echipă și asta este foarte important pentru noi. Este un jucător foarte important pentru club, toată lumea știe asta, inclusiv el. Dacă va fi în regulă, va juca fără să se gândească la altceva decât să câștige”, a adăugat antrenorul.

Bayern, în fața unei provocări majore

Bayern München vine la Madrid cu obiectivul de a obține un rezultat pozitiv, într-un context în care Real Madrid are un palmares impresionant în această competiție și un parcurs solid în fața echipei germane în ultimii ani.

Bayern nu a reușit să învingă Real Madrid în ultimele opt meciuri din Champions League.

Kompany a subliniat însă că echipa sa este pregătită.

„În fiecare meci vrem să ne impunem stilul. Real este o echipă unică, poate crea pericol din orice situație. Va fi important să ne aducem punctele forte pe teren. Desigur, ne vom adapta puțin, dar vrem să jucăm jocul nostru”, a precizat el.

Manșa tur din sferturi dintre Real Madrid și Bayern este programată marți, de la ora 22:00.