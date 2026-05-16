Arbeloa spune că s-ar bucura dacă Mourinho l-ar înlocui la Real Madrid

Mourinho este în discuții avansate pentru a reveni la Real Madrid. Antrenorul portughez a mai pregătit echipa între 2010 și 2013, conform BBC.

Tehnicianul în vârstă de 63 de ani a preluat Benfica în septembrie anul trecut, după ce a semnat un contract pe doi ani, dar este dorit de președintele lui Real Madrid, Florentino Perez.

„Jose Mourinho este numărul unu. Este unul de-ai noștri”, a spus Arbeloa înaintea meciului de duminică împotriva Sevillei.

„Dacă se va întoarce anul viitor, voi fi foarte fericit să-l văd din nou acasă”, a adăugat Arbeloa.

Arbeloa a preluat echipa în ianuarie, după plecarea lui Xabi Alonso, însă Real Madrid a terminat al doilea sezon la rând fără un trofeu important.

Antrenorul a fost criticat și de Kylian Mbappe, după ce atacantul francez nu a fost titular în victoria lui Real Madrid cu 2-0 în fața lui Real Oviedo.

Mbappe ratase ultimele două meciuri ale lui Real Madrid din cauza unei accidentări la coapsă, inclusiv El Clasico, câștigat de Barcelona.

Francezul a fost fluierat de propriii suporteri când a revenit pe teren.

În ultimele săptămâni, Mbappe a fost criticat pentru atitudinea sa la club, iar o petiție online intitulată „Mbappe Out”, prin care se cerea plecarea lui, a strâns zeci de milioane de semnături.

Arbeloa a încercat însă să calmeze situația.

„Tocmai m-am întâlnit cu el și i-am spus să rămână calm. Înțeleg că astfel de lucruri ajung pe prima pagină, dar este ceva mult mai normal decât credeți”, a declarat Arbeloa.