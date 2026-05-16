Dinamo-CFR, sâmbătă, în play-off-ul Superligii

Play-off-ul Superligii de fotbal continuă sâmbătă cu partida Dinamo-CFR Cluj, programată de la ora 21.00.
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 07:39, Sport
11 victorii, cinci remize și doar trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de bucureșteni în campionatul curent pe teren propriu, în timp ce ardelenii au câștigat opt dintre cele 19 deplasări din sezonul actual, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica meciului.

Sursa citată arată că partida ar putea oferi și un duel între cei mai productivi jucători autohtoni eligibili U 21, Alexandru Musi, cu 11 contribuții ofensive (6 goluri, două pase decisive, 3 penalty-uri scoase) vs. Lorenzo Biliboc, cu 10 contribuții ofensive (7 goluri, două pase decisive, un penalty scos).

În cazul în care va fi utilizat, Adrian Păun va bifa meciul cu numărul 300 în Superligă, toate în tricoul grupării din Gruia.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 63 de ori, de 21 de ori s-au impus dinamoviștii, de 29 de ori au câștigat clujenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

În prima partidă a etapei a 9-a a play-off-ului, disputată vineri, FC Argeș și Rapid au terminat la egalitate, 2-2.

În play-out, sâmbătă ets programat, de la ora 18.30, meciul FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Botoșani.

