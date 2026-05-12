Dinamo egalează în semifinala Ligii Naționale de Baschet Masculin

Dinamo a câștigat marți cu 81-80 meciul doi al semifinalei cu CSM Oradea.

Ousmane Drame a reușit un double-double cu 19 puncte și 11 recuperări. Pentru Dinamo au mai marcat Jonathan Stark 12 puncte și Marcus Lewis 10 puncte.

În primul meic al seriei, disputat duminică tot la Oradea, CSM a câștigat cu 93-89.

Următoarele două meciuri ale semifinalei vor avea loc acasă la Dinamo, iar dacă va fi necesar al cincilea meci se va disputa la Oradea.

A doua semifinală, între CSM U Craiova și U-BT Cluj-Napoca, începe joi, 14 mai. Debutul a fost amânat pentru a permite clujenilor să joace marți meciul trei al sfertului de finală din Liga Adriatică, împotriva echipei Buducnost Podgorica.