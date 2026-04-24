U-BT Cluj-Napoca, CSM Oradea și Rapid, victorii în primele meciuri ale play-off-ului LNBM

Pentru U-BT Cluj-Napoca, meciul de vineri a constituit debutul în aceast sezon al LNBM. Clujenii au jucat în Liga Adriatică, unde sunt calificați în sferturile competiției, și au intrat direct în play-off-ul ligii naționale.

S-au impus cu scor 94-101 pe terenul lui CSU Sibiu, după de gazdele au controlat prima repriză. A fost victoria cu numărul 400 pe banca echipei a lui Mihai Silvășan.

Și CSM Oradea a câștigat meciul unu al play-off-ului, disputat pe teren propriu cu FC Argeș Pitești.

Scorul a fost 85-79, într-un meci în care Kris Richard a avut cele mai multe puncte marcate pemtru orădeni, 15.

În Capitală, Dinamo și Rapid s-au confruntat vineri seara. Au ieșit învingători rapidiștii, care s-au impus cu 83-85.

CSO Voluntari joacă duminică primul meci al acestei faze cu CSMU Craiova.

În această fază a competiției se joacă pe sistemul cel mai bun din cinci partide.