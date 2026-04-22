Probleme medicale în lot pentru liderul campionatului de baschet CSM Oradea, înainte de startul în play-off

Potrivit comunicatului oficial al CSM Oradea, investigațiile medicale au relevat o întindere a ligamentului încrucișat anterior. Jucătorul se află sub supraveghere medicală.

Lottie (28 de ani), care poate juca pe pozițiile 1 și 2, are în acest sezon medii de 10,1 puncte, 1,8 recuperări și 3,9 pase decisive pe meci în campionat.

Americanul a jucat 16 meciuri în campionat, fiind unul dintre cei mai constanți jucători din rotația echipei bihorene.

În ultimele partide, americanul a avut prestații solide, remarcându-se în special prin aportul ofensiv, dar, în special, prin capacitatea de a crea oportunități pentru coechipieri.

Lottie este unul dintre liderii echipei la capitolul pase decisive.

Accidentarea vine chiar înainte de startul în play-off.

CSM Oradea are programate pe teren propriu primele două meciuri din sferturile de finală cu FC Argeș vineri (ora 19:00) și duminică (ora 18:00).