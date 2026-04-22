Probleme medicale în lot pentru liderul campionatului de baschet CSM Oradea, înainte de startul în play-off

CSM Oradea, care a încheiat pe primul loc sezonul regulat din Liga Națională de Baschet Masculin, a anunțat miercuri că fundașul american Jaizec Jordan Lottie a suferit o accidentare la genunchi în timpul unui antrenament desfășurat la Oradea Arena.
Probleme medicale în lot pentru liderul campionatului de baschet CSM Oradea, înainte de startul în play-off
sursă foto: Federația Română de Baschet
Petre Apostol
22 apr. 2026, 12:25, Sport

Potrivit comunicatului oficial al CSM Oradea, investigațiile medicale au relevat o întindere a ligamentului încrucișat anterior. Jucătorul se află sub supraveghere medicală.

Lottie (28 de ani), care poate juca pe pozițiile 1 și 2, are în acest sezon medii de 10,1 puncte, 1,8 recuperări și 3,9 pase decisive pe meci în campionat.

Americanul a jucat 16 meciuri în campionat, fiind unul dintre cei mai constanți jucători din rotația echipei bihorene.

În ultimele partide, americanul a avut prestații solide, remarcându-se în special prin aportul ofensiv, dar, în special, prin capacitatea de a crea oportunități pentru coechipieri.

Lottie este unul dintre liderii echipei la capitolul pase decisive.

Accidentarea vine chiar înainte de startul în play-off.

CSM Oradea are programate pe teren propriu primele două meciuri din sferturile de finală cu FC Argeș vineri (ora 19:00) și duminică (ora 18:00).

