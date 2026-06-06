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Mirra Andreeva a învins-o pe Maja Chwalinska și a câștigat titlul la Roland Garros

Jucătoarea de 19 ani Mirra Andreeva a obținut sâmbătă titlul la turneul de la Roland Garros după ce a învins-o în două seturi pe Maja Chwalinska.
Mirra Andreeva a învins-o pe Maja Chwalinska și a câștigat titlul la Roland Garros
Foto: Facebook/ Roland Garros
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 18:18, Sport
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Pe terenul Philippe-Chatrier, jucătoarea de 19 ani a învins-o pe Maja Chwalinska cu 6-3, 6-2, într-un meci care a durat 1 oră și 22 de minute.

Andreeva a obținut astfel titlul la Roland Garros și a devenit cea mai tânără campioană de la Paris de la Monica Seles, în 1992.

„Mi-aș fi dorit să vedeți un meci mai bun astăzi, dar Mirra a fost prea bună pentru mine”, a spus poloneza Maja Chwalinska la finalul partidei.

Săptămâna viitoare, ea va urca de pe locul 114 în clasamentul mondial pe locul 21 grație rezultatelor obținute în Franța.

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