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Cristian Achim se retrage de pe banca tehnică a CSM Oradea după 16 ani și jumătate și preia coordonarea academiei clubului

CSM Oradea a anunțat oficial joi încheierea colaborării cu antrenorul Cristian Achim, care părăsește banca tehnică a echipei de baschet după 16 ani și jumătate, urmând să ocupe funcția de coordonator al Academiei CSM Oradea. Achim anunțase din februarie că se va retrage.
Cristian Achim se retrage de pe banca tehnică a CSM Oradea după 16 ani și jumătate și preia coordonarea academiei clubului
Foto: Facebook/CSM Oradea
Petre Apostol
04 iun. 2026, 14:37, Sport
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Cristian Achim a preluat echipa la 9 noiembrie 2009, într-un moment în care secția de baschet încerca să se redreseze după lupta pentru evitarea retrogradării. Potrivit clubului, perioada petrecută de acesta la Oradea a coincis cu transformarea formației într-una dintre cele mai importante forțe ale baschetului românesc și cu dezvoltarea unei comunități puternice în jurul echipei.

„Împreună am construit ceva ce părea imposibil: o echipă respectată în România și în Europa, o comunitate unită și o cultură a performanței care a inspirat generații întregi”, au transmis reprezentanții clubului.

Un palmares impresionant

În cei 16 ani și jumătate, CSM Oradea a disputat 833 de meciuri oficiale sub comanda lui Achim, dintre care a câștigat 543, pentru o rată de succes de 65,18%.

Palmaresul tehnicianului include:

– 3 titluri de campioană a României;
– primele trofee din istoria baschetului orădean;
– 21 de finale disputate (9 de campionat, 9 de Cupa României și 3 de Supercupă);
– medalia de bronz în FIBA Europe Cup, obținută în 2021;
– 129 de meciuri europene, dintre care 65 câștigate.

Impact asupra comunității

Dincolo de rezultate, oficialii orădeni evidențiază rolul pe care tehnicianul l-a avut în dezvoltarea baschetului local. Popularitatea echipei a crescut constant, sălile s-au umplut, iar sute de copii au început să practice acest sport inspirați de parcursul formației de seniori.

„Dincolo de cifre, rămâne impactul asupra unui oraș întreg. După atâția ani cu Achim în calitate de catalizator al fenomenului, jocul de baschet este la un nivel pe care nu l-a mai atins pe malurile Crișului Repede”, se arată în comunicatul clubului.

Un nou capitol la Academia CSM Oradea

Deși părăsește banca tehnică a echipei de seniori, Cristian Achim va continua să activeze în cadrul clubului. Acesta va coordona Academia CSM Oradea, unde va contribui la formarea noilor generații de jucători.

„Povestea nu se oprește aici”, au transmis reprezentanții clubului, care i-au mulțumit antrenorului pentru contribuția decisivă la transformarea CSM Oradea într-un reper al baschetului românesc.

CSM Oradea a pierdut finala Ligii Naționale cu U-BT Cluj-Napoca, scor 1-3 la general, clujenii cucerind al șaselea titlu consecutiv și al optulea din istorie.

Plecarea lui Cristian Achim marchează astfel sfârșitul uneia dintre cele mai longevive și de succes colaborări dintre un antrenor și un club din sportul românesc.

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