Antrenorul Cristian Achim anunță că se retrage de pe banca tehnică a echipei de baschet masculin CSM Oradea la finalul sezonului

Antrenorul principal al echipei de baschet masculin CSM Oradea, Cristian Achim, a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că se va retrage din funcție la finalul sezonului 2025/2026, urmând să ocupe o altă poziție în organigrama clubului.
Foto: FLAVIU BUBOI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
09 feb. 2026, 15:47, Sport

Cristian Achim, cel mai longeviv antrenor în activitate la același club din baschetul românesc, a precizat că decizia a fost luată încă din vara anului trecut și comunicată conducerii în luna august 2025.

„Iubesc acest club și echipa. Iubesc suporterii și tot ce ține de acest oraș, cu toate puterile mele. (…) Ca motive pentru care am decis să mă retrag este că resimt prea mult presiunea pe care parțial o pun eu asupra mea. Acest lucru a atins un apogeu și începe să aibă efecte asupra sănătății mele. Devine tot mai greu să pot gestiona această presiune”, a declarat Achim.

„Aș vrea să subliniez că am aceeași energie și motivație, dedicație și putere de muncă cum le-am avut la începuturi. Am aceleași emoții și dorință de victorie”, a completat antrenorul.

El a evidențiat constanța rezultatelor din cei 16 ani petrecuți la Oradea.

„Mândria mea personală nu sunt titlurile de campion, ci constanța în rezultate. Pe care am avut-o în fiecare sezon”, a spus Achim.

Totodată, a subliniat că echipa nu a avut „căderi și insuccese majore”: „Partizan Belgrad, FC Barcelona, Real Madrid, Anadolu Efes Istanbul și așa mai departe au avut sezoane oribile pentru nivelul, standardele și investițiile făcute. Noi, CSM Oradea, nu am avut astfel de eșecuri. Am dat dovadă de constanță și ne-am situat an de an între cele mai bune echipe la nivelul competițional în care am fost angrenați în tot acest timp. Nu am avut căderi și insuccese majore în acest proiect. În niciun moment al acestui parteneriat”.

Achim a vorbit și despre reacțiile din mediul online

„Din păcate simt că sunt condamnat să câștig fiecare meci. Lucru complet anormal. Nu există echipă care nu pierde. (…) O parte, mică ce-i drept, a suporterilor și-au manifestat nemulțumirea față de mine și de echipa noastră. Eu simt că este mult prea mult. În condițiile în care suntem pe primul loc în clasament. Nu putem să fim în poziție mai bună. (…) Lumea asta a luat-o, în totalitate, complet razna. Cu precădere pe rețelele de socializare. Nu este firesc să primește o sută de mesaje negative după un meci pierdut, iar apoi când câștigi primești două mesaje de felicitare pe social media. Eu mi-aș dori, măcar din când în când, să primim și noi mesaje pozitive, de încurajare. Nu înțeleg de ce trebuie să fim vizați de ură și de răutate ori de câte ori pierdem câte un meci”, a spus antrenorul.

De asemenea, a adăugat: „Puteam să facem mai mult sau mai bine? Cu siguranță. Este evident acest lucru. Puteam să facem mai rău sau rezultate mai slabe? Desigur. Dar ce vreau să subliniez, nu am avut nimic de care să ne fie rușine. Ba din contră. (…) Noi ne dorim să continuăm să ducem echipa la un nivel mai înalt. Vom continua să luptăm pentru a face acest lucru”.

La final, antrenorul a transmis că nu se va despărți de club.

„Nu voi sta departe de fenomen și de acest club. Eu voi continua să activez la CSM Oradea, însă o voi face din altă postură, încercând să-mi aduc aportul din altă postură, atât la nivel de juniori, cât și alături de echipa de seniori”, a concluzionat Cristian Achim.

