LPF anunță programul etapei a 28-a din Superliga de fotbal. Derbiul Rapid – Dinamo, cap de afiș

Potrivit LPF, etapa a 28-a din Superliga debutează vineri, 20 februarie, cu partida Oțelul Galați – UTA Arad, programată la ora 17.00.

Tot vineri, de la ora 20.00, FC Botoșani primește vizita Universității Cluj.

Sâmbătă, 21 februarie, sunt programate două confruntări.

Mai întâi, de la ora 18.00, CFR Cluj primește replica FC Petrolul Ploiești. Meciul de la Cluj este urmat, de la ora 20.30, de partida FCSB – FC Metaloglobus București.

Duminică, 22 februarie, de la ora 15.00, FC Argeș întâlnește Farul Constanța.

Duminică seară, de la ora 20.00, are loc derbiul etapei, FC Rapid – Dinamo București.

Etapa a 28-a se încheie luni, 23 februarie, cu meciurile FK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Hermannstadt (ora 17.00) și Unirea Slobozia – Universitatea Craiova (ora 20.00).