Superliga. Trei partide programate sâmbătă, în etapa a 26-a. Derbiul Clujului închide ziua

După primele două meciuri din etapa a 26-a din Superligă, disputate vineri (FC Argeș – Hermannstadt 3-1 și Rapid – Petrolul 1-1), sâmbătă sunt programate trei partide. Prima dintre ele este Unirea Slobozia – Farul Constanța, de la ora 13:00.

Unirea Slobozia primește vizita echipei Farul Constanța într-un meci care marchează revenirea, la gazde, a lui Claudiu Niculescu pe banca unei echipe de primă ligă.

Tehnicianul ajunge la a patra experiență în Superligă, după U Cluj, FC Voluntari și Dinamo, cu ilfovenii reușind să câștige Cupa României și Supercupa.

Ialomițenii au înregistrat pe teren propriu, în actuala ediție, trei victorii, o remiză și opt înfrângeri.

Farul a câștigat trei dintre cele 12 meciuri din deplasare și a mai bifat trei rezultate de egalitate.

Cele două echipe s-au întâlnit de patru ori în principala competiție internă: câte o victorie de fiecare parte și două remize.

Prima confruntare directă a consemnat și debutul Sloboziei în Superligă, pe 12 iulie 2024, când ialomițenii s-au impus la Ovidiu, 1-0, prin golul lui Florin Purece.

Cel mai recent duel, disputat pe 28 septembrie 2025, s-a încheiat 1-1.

Unirea Slobozia ocupă locul 14, cu 21 de puncte, ieșind din calculele pentru play-off. Farul, în schimb, încă mai păstrează șanse la play-off. Constănțenii ocupă locul 11, cu 34 de puncte, fiind la cinci puncte de zona de play-off.

UTA Arad forțează revenirea pe loc de play-off

În cel de-al doilea meci al zilei din Superliga de fotbal, FK Csikszereda primește vizita UTA Arad, de la ora 15:00.

La Miercurea Ciuc, Csikszereda și UTA se întâlnesc pentru a doua oară în Superligă, după remiza albă din tur, consemnată pe arena „Francisc Neuman”.

Ciucanii au pe teren propriu trei victorii, șase remize și trei înfrângeri. Au marcat în 10 dintre cele 12 meciuri disputate acasă, însă au primit gol în 11 dintre acestea.

Un detaliu important: au utilizat 10 jucători români născuți după 1 ianuarie 2004, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

UTA traversează o perioadă solidă în deplasare. Ultima înfrângere externă datează din 26 octombrie 2025 (4-0 cu FCSB), după care au urmat patru victorii și o remiză. UTA este și formația cu cele mai multe goluri marcate cu capul – nouă, dintre care patru poartă semnătura lui Marius Coman, potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal.

Csikszereda ocupă locul 13, cu 22 de puncte. UTA se află în luptă pentru calificarea în play-off, situându-se pe locul 8, cu 38 de puncte.

Derbiul Clujului, cap de afiș

Ziua se încheie cu meciul care ține capul de afiș, derbiul ardelean între CFR Cluj și Universitatea Cluj, de la ora 20:00.

CFR și Universitatea s-au întâlnit de 39 de ori în Superligă. S-au înregistrat 19 victorii pentru „vișinii”, opt pentru „șepcile roșii” și 12 remize.

Primul duel pe prima scenă datează din 7 decembrie 1947 (Ferar – U 1-3), iar rivalitatea a traversat decenii, cu episoade memorabile.

Pe 7 mai 2008, victoria CFR-ului cu 1-0 pe terenul Universității a adus primul titlu din istoria clubului din Gruia. Cel mai spectaculos meci s-a consemnat pe 21 august 2023, Universitatea – CFR 3-4.

Cea mai recentă confruntare directă, pe 29 septembrie 2025, s-a încheiat 2-2 (M. Ilie – autogol, J. Lukic / D. Djokovic, L. Biliboc).

Italianul Cristiano Bergodi, actual antrenor al Universității, a pregătit-o pe CFR în sezonul 2006-2007, când clujenii au terminat pentru prima dată pe podium și au obținut prima calificare în cupele europene.

CFR Cluj, vicecampionă în sezonul trecut, vine după cinci victorii consecutive, ajungând la un punct de ultima poziție de play-off, situându-se pe locul 7.

U Cluj are trei succese la rând și se află pe locul 5, cu patru puncte avans față de CFR.