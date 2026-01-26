Etapa a 23-a din Superligă se încheie luni cu duelurile Oțelul – Csikszereda și UTA – Rapid

Prima confruntare a zilei este programată de la ora 17:00, la Galați. Oțelul primește vizita formației FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Va fi doar al doilea duel direct dintre cele două echipe pe prima scenă, după remiza din tur, 1-1, disputată pe 1 septembrie 2025.

Gălățenii se prezintă cu un parcurs solid pe teren propriu în actualul sezon. Au înregistrat șase victorii, trei remize și doar două înfrângeri.

De cealaltă parte, Csikszereda a obținut patru puncte în deplasare. S-a remarcat însă printr-o statistică negativă: este echipa care a permis cele mai multe șuturi spre propria poartă (149).

Oțelul a marcat 32 de goluri în acest campionat, aproape jumătate dintre ele în primele 45 de minute ale meciurilor.

Echipa din Galați se bazează pe un nucleu stabil de jucători, doar 28 fiind utilizați în primele 22 de etape.

Etapa a 23-a din Superligă se încheie la Arad

Ultima partidă din etapa 23-a este programată de la ora 20:00, la Arad. UTA primește vizita echipei Rapid București, într-un meci cu miză importantă pentru zona superioară a clasamentului.

Arădenii au un bilanț pozitiv pe teren propriu: cinci victorii, patru egaluri și două înfrângeri.

Rapid traversează o perioadă mai dificilă în deplasare, ultima victorie pe teren străin datând din 19 octombrie 2025.

Partida propune și un duel interesant între doi dintre cei mai eficienți jucători ofensivi ai campionatului: Alin Roman, cu 15 contribuții decisive (5 goluri și 10 pase decisive), și Alexandru Dobre, liderul clasamentului golgheterilor la finalul etapei precedente, cu 12 reușite.

UTA și Rapid au o istorie bogată a confruntărilor directe, cu 74 de meciuri disputate în prima ligă.

Bilanțul este ușor favorabil bucureștenilor, însă pe teren propriu arădenii au avantaj, cu 17 victorii în 37 de partide.

Ultima confruntare directă din Superligă a avut loc pe 29 august 2025, Rapid impunându-se atunci cu 2-0.

UTA vizează revenirea pe loc de playoff, după ce a fost devansată de U Cluj, după victoria ardelenilor de sâmbătă.

Rapid, în schimb, urmărește să rămână aproape de liderul Universitatea Craiova, care se află acum la patru puncte distanță, după succesul oltenilor de sâmbătă.