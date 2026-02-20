Etapa a 28-a din Superliga de fotbal începe cu două meciuri cu implicații în lupta pentru play-off

Partida dintre Oțelul Galați și UTA Arad deschide etapa a 28-a, de la ora 17:00.

Partida de la Galați va avea o semnificație aparte pentru echipa gazdă. Oțelul dispută meciul cu numărul 1.000 în prima ligă, devenind doar a doua formație din Moldova care atinge această bornă, după FCM Bacău (1.353 de jocuri), potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.

În actualul sezon, gălățenii au înregistrat pe teren propriu șapte victorii, trei remize și trei înfrângeri.

De partea cealaltă, arădenii au câștigat cinci dintre cele 13 deplasări și au remizat de patru ori.

Oțelul ocupă locul 9 în clasament, cu 40 de puncte, la un punct în urma adversarei de vineri. Se află la doar 3 puncte de ultima poziție care oferă calificarea în play-off.

Un alt reper statistic în meciul de la Galați îl vizează pe Alin Roman. Mijlocașul de la UTA urmează să bifeze a 100-a apariție în Superligă, dacă va fi folosit. În actuala stagiune, acesta a contribuit cu 5 goluri și 10 pase decisive.

Istoricul confruntărilor

Cele două echipe s-au întâlnit de 17 ori în prima ligă: 7 victorii Oțelul, 4 victorii UTA, 6 remize.

UTA nu a câștigat niciodată la Galați, obținând doar trei egaluri în șapte partide.

Prima confruntare a avut loc la 1 decembrie 1993 (0-0). Cel mai spectaculos duel s-a consemnat pe 13 noiembrie 2023, UTA – Oțelul 2-4.

Ultimul meci direct a avut loc pe 19 octombrie 2025. Oțelul s-a impus la Arad cu 4-0, cea mai clară diferență de scor din istoria duelurilor directe

FC Botoșani: 12 meciuri fără gol primit

Cel de-al doilea meci al zilei din etapa a 28-a din Superliga de fotbal este FC Botoșani – FC Universitatea Cluj, programat de la ora 20:00.

FC Botoșani ocupă locul 7, cu 42 de puncte, în vreme ce U Cluj se află pe locul 4, cu 45 de puncte.

Moldovenii traversează o perioadă solidă pe teren propriu. Au o singură înfrângere în ultimele 15 meciuri acasă (8 victorii, 6 remize), consemnat pe 19 decembrie 2025, 0-1 cu vicecampioana FC CFR 1907 Cluj.

FC Botoșani a adunat 12 partide fără gol încasat în 27 de etape – performanță egalată doar de Dinamo București și FC Argeș.

De cealaltă parte, Universitatea Cluj are un parcurs excelent în deplasare, cu șapte victorii în 13 meciuri și un rezultat de egalitate.

Cele două formații sunt echipele cu cele mai puține goluri primite din faze fixe: U Cluj (3) și FC Botoșani (5).

În cele 13 directe confruntări din prima ligă, FC Botoșani a câștigat de 3 ori, Universitatea Cluj are 6 victorii, iar 4 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Ultima întâlnire directă a avut loc pe 18 octombrie 2025. FC Botoșani a câșitgat la Cluj cu 2-0, prin golurile lui Alexandru Cîmpanu și Hervin Ongenda.