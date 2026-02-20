Final Four-ul Cupei României la baschet feminin, ediția 2025/2026, debutează la Sighetu Marmației

După turneul masculin, încheiat miercuri cu victoria campioanei U-BT Cluj, la Oradea, atenția se mută acum asupra competiției feminine. Rapid București, Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, CSM CSU Târgoviște și FCC Baschet UAV Arad sunt echipele care se luptă pentru trofeu în Final Four-ul Cupei României.

Competiția a început cu nouă echipe, iar tragerea la sorți a avut loc în luna august, la Pitești. Primele patru clasate în sezonul precedent au fost desemnate capi de serie și au intrat direct în faza următoare.

În turul preliminar, CSU Politehnica Timișoara și CS Universitatea Cluj-Napoca s-au duelat în dublă manșă, clujencele obținând calificarea.

În turul al doilea al Cupei României, CS Rapid București a trecut de CSU Brașov, CSM CSU Târgoviște s-a impus în fața Sportului Studențesc Leii București, FCC Baschet UAV Arad a obținut calificarea după duelul cu CS Agronomia București, iar ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe a învins CS Universitatea Cluj-Napoca.

La turneul Final Four de la Sighetu Marmației, prima semifinală a zilei de vineri este programată de la ora 17:00, între Rapid București și Sepsi SIC Sfântu Gheorghe.

De la ora 19:30, în semifinala a doua se vor confrunta CSM CSU Târgoviște și FCC Baschet UAV Arad.

Finala este programată sâmbătă, de la ora 14:30.

Ultima ediție a Cupei României a fost câștigată de Sepsi SIC Sfântu Gheorghe. Sepsi are în palmares nouă trofee ale competiției și pornește din nou ca una dintre favoritele la câștigarea trofeului.