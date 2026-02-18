Finală sold-out în Cupa României la baschet masculin. CSM Oradea și U-BT Cluj, pentru a 5-a oară în ultimul act

Partida se va disputa, în premieră în acest sezon pentru formația bihoreană, în fața unei săli arhipline, organizatorii anunțând epuizarea tuturor biletelor puse în vânzare.

Pentru CSM Oradea va fi a noua finală de Cupă din istorie și a 21-a finală sau serie finală disputată în toate competițiile interne.

„Leii roșii” caută primul trofeu în Cupa României și primul trofeu după mai bine de șase ani și jumătate.

Formația antrenată de Cristian Achim se află la al 38-lea meci oficial al sezonului și vizează victoria cu numărul 27, având un bilanț intern de 18 victorii și două înfrângeri.

Drumul spre finală la turneul Final 8 de la Oradea a fost unul dificil pentru bihoreni, care au trecut de CSO Voluntari (84-80, după prelungiri) și de CSM Târgu Mureș (93-89), revenind de la minus nouă puncte în ultimul sfert.

U-BT Cluj-Napoca, principala favorită

De cealaltă parte, U-BT Cluj-Napoca, campioana ultimelor cinci ediții de campionat, pornește ca mare favorită.

Formația pregătită de Mihai Silvășan traversează un nou sezon solid pe plan internațional, fiind calificată între primele 12 echipe din EuroCup și în primele opt din ABA League. De altfel, pentru U-BT Cluj-Napoca participarea la Final 8 reprezintă prima prezență pe plan național. Campioana României este acceptată în campionat direct din play-off, evoluând în cele două competiții internaționale.

La Final 8, clujenii au eliminat pe Dinamo București (85-67) și pe CSA Steaua București (100-77).

Lotul ardelenilor include jucători de perimetru redutabili precum Iverson Molinar, Daron Russell, Trey Woodbury și Patrick Richard, în timp ce Karel Guzman și Mitch Creek oferă versatilitate și experiență.

Sub panou, Dusan Miletic și Nighael Ceaser vor avea un duel direct cu Kalif Young și Emmanuel Nzekwesi.

Jeffery Taylor nu a evoluat în primele două meciuri ale turneului, rămânând de văzut dacă va fi utilizat în finală.

Pentru respectarea regulamentului FR Baschet, clujenii mizează pe tridentul Daron Russell – Patrick Richard – Ben Altit, jucători cu cetățenie română.

CSM Oradea precizează că depune eforturi pentru recuperarea lui Jaizec Lottie, însă șansele ca acesta să fie apt sunt reduse.

În aceste condiții, experiența lui Kris Richard, Thomas Bropleh și Bandja Sy, precum și aportul lui Sayeed Pridgett și Bogdan Nicolescu, pot reprezenta atuuri importante pentru gazde.

Clujenii au bilanț favorabil în duelurile directe cu echipa din Oradea

Finala de miercuri va fi a cincea confruntare directă între cele două echipe în ultimul act al Cupei României, după edițiile din 2016 (Oradea), 2018 (Sfântu Gheorghe), 2020 (Cluj-Napoca) și 2023 (Constanța), toate câștigate de U-BT. În total, aceasta este a 11-a finală între Oradea și Cluj în competițiile interne, bilanțul fiind favorabil clujenilor.

Meciul va reprezenta și prima întâlnire directă din actualul sezon. Ultima confruntare dintre cele două echipe a avut loc la 13 iunie 2025, tot la Oradea Arena, în meciul decisiv al finalei Ligii Naționale, câștigat la limită de U-BT Cluj-Napoca.