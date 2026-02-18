Prima pagină » Sport » Mihai Tentea, reacție după performanța de la Jocurile Olimpice la bob: Rezultat extraordinar

Pilotul român Mihai Tentea a declarat că rezultatul obținut în proba de bob 2 persoane la Jocurile Olimpice de iarnă, marți noapte, este unul „extraordinar”, după ce, alături de împingătorul George Iordache, a încheiat competiția pe locul 5, cea mai bună performanță a României din 1992 încoace.
Foto: Michael Kappeler/dpa
Petre Apostol
18 feb. 2026, 11:49, Sport

„A fost rapid, am avut viteză, am tras tare și am dat tot ce am avut mai bun. Am obținut un rezultat extraordinar. Nu credeam că putem să facem așa ceva”, a spus Mihai Tentea pentru Federația Internațională de Bob și Skeleton.

De altfel, reprezentanții forului internațional au precizat că pilotul român „a realizat cea mai bună coborâre din cariera sa”.

Echipajul României de bob 2 persoane a ocupat locul 5 în concursul de la Jocurile Olimpice, marți noapte.

Tentea și Iordache au înregistrat timpul cumulat de 3:42,37 minute. A fost devansat doar de echipajele Johannes Lochner/Georg Fleischhauer (3:39,70), Francesco Friedrich/Alexander Schüller (3:41,04), Adam Ammour/Alexander Schaller (3:41,52) – toate din Germania – și Frankie del Duca/Joshua Williamson (3:41,96), din SUA.

Cea mai bună evoluție a echipajului tricolor s-a înregistrat în manșa a doua, din cele patru, când a stabilit al treilea timp.

Cea mai bună performanță olimpică a României la bob după ediția din 1972

Clasarea reprezintă cea mai bună performanță a României la bob, de la locul 5 obținut de Ion Panțuru și Ion Zangor la Sapporo 1972, tot în proba de bob 2 persoane. De asemenea, este cea mai valoroasă clasare pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de iarnă din 1992 încoace. Atunci, sănierii Ioan Apostol și Liviu Cepoi ocupau locul 4, la Albertville.

Pentru Tentea (27 de ani), aceasta este a treia participare olimpică, după Pyeongchang 2018 și Beijing 2022. Fost atlet, el a început bobul în 2014, la îndemnul antrenorului Iulian Păcioianu.

La rândul său, George Iordache (22 de ani), debutant la Jocurile Olimpice, a ajuns la bob tot din atletism, fiind remarcat de același antrenor în perioada liceului.

De altfel, sportivii din bob provin, de regulă, din atletism.

Cei doi nu au avut timp pentru a sărbători performanța, întrucât miercuri dimineață au participat la antrenamentul oficial pentru proba de bob 4 persoane, care va debuta sâmbătă. Echipajul României pentru această probă este format din Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea – pilot.

