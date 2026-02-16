Milano Cortina 2026. Echipajul românesc de bob 2 persoane masculin, pe locul 10 după prima manșă

Echipajul românesc a încheiat cu timpul de 55.73 secunde, la +1.05 față de primii clasați, germanii Johannes Lochner / Georg Fleischhauer.

Echipajul Mihai Tentea / George Iordache a avut doar al 17-lea timp la start (4.95 secunde).

În concurs participă 26 de echipaje.

Prima manșă a fost dominată de Germania, care a ocupat primele trei locuri.

Johannes Lochner și Georg Fleischhauer au stabilit atât recordul pistei (54.68 sec.), cât și recordul de start (4.78 sec.).

Pe locurile 2 și 3 s-au situat echipajele Adam Ammour / Alexander Schaller – 55.12 sec. (+0.44), respectiv Francesco Friedrich / Alexander Schüller – 55.16 sec. (+0.48).

Manșa secundă este programată de la ora 12:57.