Prima pagină » Sport » Milano Cortina 2026. Echipajul românesc de bob 2 persoane masculin, pe locul 10 după prima manșă

Milano Cortina 2026. Echipajul românesc de bob 2 persoane masculin, pe locul 10 după prima manșă

Echipajul de bob 2 persoane masculin al României, format din Mihai Cristian Tentea (pilot) și George Iordache, a încheiat pe poziția a 10-a prima manșă a probei de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026.
Milano Cortina 2026. Echipajul românesc de bob 2 persoane masculin, pe locul 10 după prima manșă
sursă foto: COSR
Petre Apostol
16 feb. 2026, 12:12, Sport

Echipajul românesc a încheiat cu timpul de 55.73 secunde, la +1.05 față de primii clasați, germanii Johannes Lochner / Georg Fleischhauer.

Echipajul Mihai Tentea / George Iordache a avut doar al 17-lea timp la start (4.95 secunde).

În concurs participă 26 de echipaje.

Prima manșă a fost dominată de Germania, care a ocupat primele trei locuri.

Johannes Lochner și Georg Fleischhauer au stabilit atât recordul pistei (54.68 sec.), cât și recordul de start (4.78 sec.).

Pe locurile 2 și 3 s-au situat echipajele Adam Ammour / Alexander Schaller – 55.12 sec. (+0.44), respectiv Francesco Friedrich / Alexander Schüller – 55.16 sec. (+0.48).

Manșa secundă este programată de la ora 12:57.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ce venituri adună marile orașe după majorarea impozitelor locale
G4Media
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
Gandul
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
Libertatea
Rețetă de ciorbă afumată. Cum să gătești ciorba ciocăneșteană, în 4 pași simpli
CSID
Nu trafica doar persoane: Jeffrey Epstein a încercat, fără succes, să aducă două mașini rare în SUA
Promotor