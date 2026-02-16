Sorana Cîrstea avansează în turul secund la turneul WTA 1000 de la Dubai, după victoria cu Sasnovich

Ocupantă a locului 32 WTA, Cîrstea a controlat primul set, adjudecat cu 6-3, profitând de eficiența superioară la serviciu.

În actul secund, Sasnovich (locul 113 WTA, venită din calificări) a ridicat nivelul și a împins setul în tie-break, după ce a salvat o minge de meci la scorul de 5-4.

Însă, în tie-break, Cîrstea s-a impus, concretizând din a treia oportunitate de a câștiga.

Cîrstea a impresionat la serviciu, cu 5 ași și un procentaj de 68% la puncte câștigate cu prima minge.

De asemenea, a fost foarte eficientă pe serviciul al doilea, câștigând 53% dintre puncte. La retur, românca a dominat clar schimburile pe serviciul secund al adversarei, adjudecându-și 58% dintre aceste puncte.

Un capitol important a fost cel al mingilor de break. Sorana a convertit 4 din 5 oportunități (80%)/

În turul secund, Sorana Cîrstea se va confrunta cu Linda Noskova, din Cehia. Noskova ocupă locul 14 WTA și a trecut de americanca Ann Li, în primul tur, scor 6-3, 5-7, 6-4.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA. Noskova s-a impus la Brisbane (Australia), în 2024, în trei seturi.