„Mi se rupe inima”. Naomi Osaka se retrage din Australian Open după conflictul cu Sorana Cîrstea

Naomi Osaka a decis să se retragă de la Australian Open cu doar câteva ore înainte de meciul programat împotriva australiencei Maddison Inglis, venită din calificări, scrie The Guardian.

Sportiva japoneză a invocat o problemă abdominală asociată modificărilor apărute după sarcină.

Anunțul a fost făcut târziu, sâmbătă seara, la Melbourne, într-un context când orașul se confruntă în prezent cu temperaturi extreme.

Căldura ridicată din Melbourne a dus la activarea protocoalelor speciale ale turneului, inclusiv închiderea acoperișurilor arenelor.

Retragerea lui Osaka a dus-o pe Maddison Inglis direct într-un duel surpriză din turul patru cu a doua favorită a competiției, Iga Swiatek.

Jucătoarea poloneză a trecut cu emoții de rusoaica Anna Kalinskaya, pe care a învins-o cu 6-1, 1-6, 6-1, după un meci de o oră și 44 de minute, păstrându-și șansele la un titlu de Grand Slam.

De două ori campioană la Australian Open, Osaka a explicat într-un comunicat de presă că accidentarea nu este una nouă și că a mai trecut prin situații similare „de câteva ori”.

„Am crezut că pot să trec peste asta. Am jucat ultimul meu meci cu ceva dureri și m-am gândit că, dacă îmi acord o pauză înainte de meciul de astăzi, voi putea să fac față, dar după încălzire, durerea s-a agravat”, a spus ea.

În turul doi, jucătoarea din Japonia a eliminat-o pe românca Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, după un meci tensionat, încheiat în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-2. Disputa a fost una intensă, iar Sorana Cîrstea a reclamat comportamentul nesportiv al adversarei sale.

„Cu siguranță trebuie să fac mai multe teste și, după sarcină, corpul meu s-a schimbat destul de mult. Așadar, trebuie să fiu foarte atentă la acest aspect.”, a spus Osaka.

Naomi Osaka s-a confruntat și în trecut cu probleme abdominale și a abandonat anul trecut în turul trei de la Melbourne Park, în meciul cu Belinda Bencic.

La 28 de ani, ea se numără printre cele trei mame aflate în top 20 mondial la simplu feminin.

Sportiva și-a anunțat retragerea inițial pe Instagram, la ora 20:00, ora locală, în timp ce meciul precedent se afla deja în desfășurare pe arena principală.

„Eram foarte entuziasmată să continui și această serie a însemnat foarte mult pentru mine, așa că faptul că trebuie să mă opresc aici îmi frânge inima, dar nu pot risca să agravez situația pentru a putea reveni pe teren”, a spus ea.