Prima pagină » Sport » Româncele își continuă parcursul la Indian Wells: Sorana Cîrstea joacă vineri la simplu și la dublu, Jaqueline Cristian, la simplu, iar Gabriela Ruse, la dublu

Româncele își continuă parcursul la Indian Wells: Sorana Cîrstea joacă vineri la simplu și la dublu, Jaqueline Cristian, la simplu, iar Gabriela Ruse, la dublu

Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse continuă aventura vineri la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, California (SUA). Cîrstea va juca atât la simplu, cât și la dublu. Cristian și Ruse evoluează la simplu, respectiv la dublu.
Româncele își continuă parcursul la Indian Wells: Sorana Cîrstea joacă vineri la simplu și la dublu, Jaqueline Cristian, la simplu, iar Gabriela Ruse, la dublu
Foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
06 mart. 2026, 10:54, Sport

Sorana Cîrstea (locul 38 WTA), în vârstă de 35 de ani, o va înfrunta în turul al doilea la simplu pe rusoaica Diana Shnaider, cap de serie și locul 20 mondial. Meciul este programat după ora 22:30.

În primul tur, Cîrstea a trecut de Tatjana Maria, scor 6-4, 4-6, 6-3.

Sorana Cîrstea va evolua și în proba de dublu, unde face echipă cu elvețianca Belinda Bencic. Cele două le vor întâlni pe chinezoaicele Xu Yifan și Yang Zhaoxuan, într-o partidă programată după ora 3:00.

În cazul unei victorii ar da peste principalele favorite, italiencele Sara Errani și Jasmine Paolini, în optimile de finală.

Jaqeline Cristian a intrat deja pe teren în proba de dublu, unde a făcut pereche cu daneza Clara Tauson. Cele două au fost însă eliminate în primul tur, joi noapte, de favoritele principale ale competiției, Sara Errani și Jasmine Paolini, care s-au impus cu scorul de 6-2, 7-6 (6).

Pentru Cristian, competiția continuă însă la simplu. După victoria dramatică din primul tur cu Janice Tjen, scor 4-6, 6-4, 7-6 (6), obținută după aproape 3 ore și o revenire de la 0-3 în setul decisiv, românca o va întâlni în turul secund pe australianca Maya Joint. Partida este programată după miezul nopții.

Tot vineri seară va intra pe teren și Gabriela Ruse, care va juca la dublu, alături de britanica Emma Răducanu.

Cele două vor avea însă o misiune dificilă în primul tur, unde le vor întâlni pe favoritele numărul 3, Taylor Townsend și Katerina Siniakova (SUA/Cehia). Partida este programată după ora 1:30.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
Gandul
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Rețetă ciorbă de primăvară cu „limba mielului” | Ciorba care face perfect tranziția spre sezonul cald
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor