Româncele își continuă parcursul la Indian Wells: Sorana Cîrstea joacă vineri la simplu și la dublu, Jaqueline Cristian, la simplu, iar Gabriela Ruse, la dublu

Sorana Cîrstea (locul 38 WTA), în vârstă de 35 de ani, o va înfrunta în turul al doilea la simplu pe rusoaica Diana Shnaider, cap de serie și locul 20 mondial. Meciul este programat după ora 22:30.

În primul tur, Cîrstea a trecut de Tatjana Maria, scor 6-4, 4-6, 6-3.

Sorana Cîrstea va evolua și în proba de dublu, unde face echipă cu elvețianca Belinda Bencic. Cele două le vor întâlni pe chinezoaicele Xu Yifan și Yang Zhaoxuan, într-o partidă programată după ora 3:00.

În cazul unei victorii ar da peste principalele favorite, italiencele Sara Errani și Jasmine Paolini, în optimile de finală.

Jaqeline Cristian a intrat deja pe teren în proba de dublu, unde a făcut pereche cu daneza Clara Tauson. Cele două au fost însă eliminate în primul tur, joi noapte, de favoritele principale ale competiției, Sara Errani și Jasmine Paolini, care s-au impus cu scorul de 6-2, 7-6 (6).

Pentru Cristian, competiția continuă însă la simplu. După victoria dramatică din primul tur cu Janice Tjen, scor 4-6, 6-4, 7-6 (6), obținută după aproape 3 ore și o revenire de la 0-3 în setul decisiv, românca o va întâlni în turul secund pe australianca Maya Joint. Partida este programată după miezul nopții.

Tot vineri seară va intra pe teren și Gabriela Ruse, care va juca la dublu, alături de britanica Emma Răducanu.

Cele două vor avea însă o misiune dificilă în primul tur, unde le vor întâlni pe favoritele numărul 3, Taylor Townsend și Katerina Siniakova (SUA/Cehia). Partida este programată după ora 1:30.