Gabriela Ruse (locul 80 WTA) a fost eliminată luni, în primul tur al turneului WTA 1000 de la Dubai, după ce a fost învinsă în două seturi de americanca Emma Navarro (19 WTA, cap de serie nr. 14), scor 4-6, 5-7.
Gabriela Ruse, eliminată de americanca Emma Navarro, în primul tur la turneul WTA 1000 de la Dubai
Foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
16 feb. 2026, 11:18, Sport

Partida, disputată pe suprafață dură, a durat o oră și 48 de minute. Gabriela Ruse, venită din calificări, a oferit o replică solidă, însă Navarro a fost mai eficientă în momentele importante.

În primul set, românca a ținut aproape până la 4-4. Americanca a reușit break-ul decisiv și a închis manșa cu 6-4. Actul secund a fost și mai echilibrat. Însă, Navarro a gestionat mai bine finalul și s-a impus cu 7-5.

Statistic, diferența s-a făcut la eficiența pe serviciu și la valorificarea punctelor importante.

Navarro a avut un procentaj superior la primul serviciu (72% față de 60%) și a câștigat 67% dintre punctele jucate cu prima minge, comparativ cu 60% în dreptul româncei.

De asemenea, americanca a convertit patru dintre cele zece mingi de break avute, în timp ce Ruse a fructificat doar două din patru oportunități.

Ruse a încheiat meciul cu cinci ași, dar și cu opt duble greșeli.

Navarro o va întâlni în turul secund pe belgianca Elise Mertens (22 WTA).

Pentru prezența în primul tur de la Dubai, Ruse și-a asigurat 10 puncte în clasamentul mondial și un premiu în valoare totală de 18.300 de dolari.

