Start perfect pentru Gabriela Ruse la Australian Open: victorie în două seturi și calificare în turul 2

Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat primul set, impunându-se cu 6–4, după ce a controlat schimburile și a pus presiune constantă pe serviciul favoritei Dayana Yastremska (locul 27 WTA).

Setul secund a fost extrem de disputat: jucătoarele și-au adjudecat game după game, în fața publicului din Australia și a zecilor de mii de români care au urmărit scorul live. La 5–4 pentru Ruse, atmosfera a devenit electrizantă, fiecare punct fiind disputat cu o intensitate maximă.

În cele din urmă, românca a închis meciul la 7–5, după 1 oră și 49 de minute de tenis de înaltă clasă.

Un start care promite

Victoria obținută la Melbourne marchează un nou început promițător pentru Gabriela Ruse în circuitul WTA în 2026, după un start de sezon în care a trecut prin calificări și meciuri dificile la turneele din Brisbane și Adelaide. Succesul din primul tur îi oferă româncei un plus de încredere înaintea următoarei confruntări de la Australian Open.

În turul al doilea, Ruse va juca pentru un loc în fazele superioare ale competiției, urmând să își afle adversara după încheierea meciurilor din primul tur.

Momente-cheie din carieră

Gabriela Ruse a intrat în circuitul WTA în 2012 și a urcat până pe locul 51 WTA în mai 2022, aceasta fiind cea mai bună clasare a carierei sale.

Cel mai important titlu la simplu l-a obținut în 2021, la turneul WTA 250 de la Hamburg, iar la turneele de Grand Slam, cel mai bun rezultat la simplu rămâne turul al treilea la Wimbledon, în 2021. În același an, Ruse a ajuns și în finala probei de dublu de la Roland Garros.