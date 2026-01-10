Ruse, Cristian și Cîrstea, victorii la Adelaide

Gabriela Ruse a trecut de britanica Katie Swan într-un meci de două ore și 13 minute. Scorul a fost 6-7, 6-2, 6-3 în favoarea româncei. În finala calificărilor, Gabriela Ruse va juca împotriva jucătoarei din Cehia Katerina Siniakova.

Sorana Cîrstea a avut nevoie de doar o oră și 14 minute ca să treacă de jucătoarea din Norvegia Ulrikke Eikeri. A fost 6-3, 6-3 pentru româncă. În runda următoare, Cîrstea va juca împotriva jucătoarei din Uzbekistan Kamilla Rakhimova.

Jaqueline Cristian a învins-o pe australianca Sarah Mildren în două seturi, 7-6, 6-2. Ea va juca în finala calificărilor cu Anastasia Potapova.