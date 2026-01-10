Prima pagină » Sport » Ruse, Cristian și Cîrstea, victorii la Adelaide

Ruse, Cristian și Cîrstea, victorii la Adelaide

Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au trecut de prima rundă a calificărilor la turneul de la Adelaide, Australia.
Ruse, Cristian și Cîrstea, victorii la Adelaide
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 07:51, Sport

Gabriela Ruse a trecut de britanica Katie Swan într-un meci de două ore și 13 minute. Scorul a fost 6-7, 6-2, 6-3 în favoarea româncei. În finala calificărilor, Gabriela Ruse va juca împotriva jucătoarei din Cehia Katerina Siniakova.

Sorana Cîrstea a avut nevoie de doar o oră și 14 minute ca să treacă de jucătoarea din Norvegia Ulrikke Eikeri. A fost 6-3, 6-3 pentru româncă. În runda următoare, Cîrstea va juca împotriva jucătoarei din Uzbekistan Kamilla Rakhimova.

Jaqueline Cristian a învins-o pe australianca Sarah Mildren în două seturi, 7-6, 6-2. Ea va juca în finala calificărilor cu Anastasia Potapova.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Mașina, un lux în 2026, în România. Iată ce cheltuieli ai, ca șofer, anul acesta
Gandul
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor