Prima pagină » Sport » Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor după eșecul cu Bodø/Glimt. Leverkusen și Newcastle merg și ele în optimi

Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor după eșecul cu Bodø/Glimt. Leverkusen și Newcastle merg și ele în optimi

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost eliminată marți seara din Liga Campionilor după 1-2 pe teren propriu cu FK Bodø/Glimt, în manșa retur a play-off-ului. Norvegienii s-au impus cu 5-2 la general (3-1 în tur) și merg în optimile competiției.
Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor după eșecul cu Bodø/Glimt. Leverkusen și Newcastle merg și ele în optimi
foto: Marius Simensen/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
Maria Miron
25 feb. 2026, 00:57, Sport

Bayer Leverkusen a remizat acasă, 0-0, cu Olympiacos, rezultat suficient pentru calificare după 2-0 în prima manșă. Tot în play-off, Newcastle United a învins-o pe Qarabağ FK cu 3-2 și a închis dubla la un categoric 9-3 la general.

Inter – Bodø/Glimt 1-2 (1-3 în tur)

A fost final de drum european pentru Inter, finalistă în ediția precedentă a Ligii Campionilor. Pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano, italienii au început curajos și au controlat prima parte, cu numeroase lovituri de colț și ocazii la poarta apărată de Nikita Haikin.

Momentul decisiv a venit în repriza secundă, când o eroare gravă comisă de Manuel Akanji în defensiva gazdelor a dus la deschiderea scorului pentru oaspeți. Jens Petter Hauge a profitat și a marcat, iar ulterior Hakon Evjen a făcut 2-0, ducând scorul cumulat la 5-1 și tranșând practic calificarea.

Inter a redus din diferență pe final, în urma unui corner. Reușita nu a schimbat însă soarta dublei, iar formația lui Chivu a părăsit competiția încă din play-off.

Bayer Leverkusen – Olympiacos 0-0 (2-0 în tur)

Germanii au gestionat avantajul obținut în Grecia și au obținut o remiză albă suficientă pentru calificare. Olympiacos a încercat să preseze încă din start, însă defensiva lui Leverkusen a rezistat, iar scorul din tur a fost decisiv.

Leverkusen merge astfel în optimile de finală.

Newcastle – Qarabag 3-2 (6-1 în tur)

După 6-1 în prima manșă, Newcastle a controlat și returul de pe teren propriu. Englezii au deschis rapid scorul și au mai punctat o dată în prima parte, iar dubla a fost practic închisă.

Qarabag a încercat să revină în repriza secundă, însă victoria cu 3-2 a gazdelor a confirmat diferența clară dintre cele două echipe. Newcastle ajunge în optimi cu 9-3 la general.

Tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor este programată vineri, 27 februarie, de la ora 14.00, ora României.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România
Gandul
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Cancan
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
Libertatea
Semnele tăcute ale hipertensiunii arteriale. Există indicii subtile pe care nu ar trebui să le ignori
CSID
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor