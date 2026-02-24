Prima pagină » Sport » Amalia Covaliu, medaliată cu argint la sabie, la Campionatul European de Scrimă – junioare

Amalia Covaliu, medaliată cu argint la sabie, la Campionatul European de Scrimă – junioare

Sportiva română Amalia Covaliu a obținut, marți seară, medalia de argint la Campionatul European de Scrimă pentru juniori de la Tbilisi, în proba individuală de sabie.
Petre Apostol
24 feb. 2026, 19:45, Sport

Amalia Covaliu, în vârstă de 17 ani și antrenată de mama sa, Irina Covaliu, a avut un parcurs solid pe tabloul principal, reușind patru victorii înainte de finală.

Meciul pentru aur a fost extrem de disputat. Rusoaica Karina Tallada a condus cu 13-8, dar Amalia Covaliu a egalat la 13. Ultimele două tușe, însă, i-au revenit rusoaicei, care a câștigat titlul continental.

Rezultatele Amaliei Covaliu pe tabloul principal:

Turul 1: liber

Turul 2: 15-13 cu Rita Robineaux (Franța)

Turul 3: 15-14 cu Ralitsa Gadzheva (Bulgaria)

Sferturi: 15-13 cu Zarifa Huseynova (Azerbaidjan)

Semifinală: 15-13 cu Aleksandra Mikhailova (Rusia)

Finală: 13-15 cu Karina Tallada (Rusia)

