Unirea Slobozia anunță transferul atacantului ucrainean Denis Yanakov

Venirea lui Denis Yanakov a fost determinată de accidentarea serioasă a lui Jayson Papeau. Atacantul francez a suferit o accidentare la nivelul genunchiului în cadrul meciului cu Dinamo București și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 luni.

Născut în 1999, Denis Yanakov evoluează pe banda stângă și se află la prima sa experiență în afara Ucrainei.

În ultima perioadă, Yanakov a jucat pentru Chernomorets Odessa și pentru Episentr, bifând 7 meciuri în actualul sezon al campionatului ucrainean.

Fost internațional de juniori, Yanakov a evoluat pentru naționala U17 a Ucrainei la Campionatul European.

Cota de piață a fotbalistului este estimată la 200.000 de euro, conform Transfermarkt.

Unirea Slobozia ocupă în prezent locul 14 în clasament, poziție ce duce la baraj.