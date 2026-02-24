Prima pagină » Sport » Unirea Slobozia anunță transferul atacantului ucrainean Denis Yanakov

Unirea Slobozia anunță transferul atacantului ucrainean Denis Yanakov

Unirea Slobozia a anunțat oficial marți transferul atacantului stânga ucrainean Denis Yanakov. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a semnat un contract valabil pentru un an și jumătate și vine la echipa ialomițeană din Superliga din postura de jucător liber de contract.
sursă foto: Unirea Slobozia
Petre Apostol
24 feb. 2026, 17:54, Sport

Venirea lui Denis Yanakov a fost determinată de accidentarea serioasă a lui Jayson Papeau. Atacantul francez a suferit o accidentare la nivelul genunchiului în cadrul meciului cu Dinamo București și va fi indisponibil pentru următoarele 3-4 luni.

Născut în 1999, Denis Yanakov evoluează pe banda stângă și se află la prima sa experiență în afara Ucrainei.

În ultima perioadă, Yanakov a jucat pentru Chernomorets Odessa și pentru Episentr, bifând 7 meciuri în actualul sezon al campionatului ucrainean.

Fost internațional de juniori, Yanakov a evoluat pentru naționala U17 a Ucrainei la Campionatul European.

Cota de piață a fotbalistului este estimată la 200.000 de euro, conform Transfermarkt.

Unirea Slobozia ocupă în prezent locul 14 în clasament, poziție ce duce la baraj.

