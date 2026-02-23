Prima pagină » Sport » Csikszereda câștigă cu Hermannstadt, în penultima partidă a etapei a 28-a din Superliga de fotbal

Csikszereda s-a impus la limită, scor 2-1 (2-1), în meciul disputat pe teren propriu cu FC Hermannstadt, luni seară, contând pentru etapa a 28-a din Superliga României de fotbal.
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
23 feb. 2026, 19:20, Sport

Meciul a început cu o dominare clară a gazdelor. Attila Csuros a deschis scorul pentru Csikszereda cu un gol spectaculos, în minutul 17, reluând cu capul o centrare a lui Lorand Paszka, surprinzându-l pe portarul David Lazar.

Sibienii au egalat în minutul 31, prin Aurelian Chițu. Christ Afalna a trimis cu capul din 6 metri, iar mingea respinsă de Eduard Pap a ajuns chiar în fața lui Chițu, care a marcat fără emoții.

Însă momentul meciului și unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale acestei ediții din Superliga a venit în minutul 38.

Răzvan Trif a înscris de la aproximativ 30 de metri, direct în vinclu, după ce Lazar respinsese lovitura de colț a gazdelor.

Formația din Miercurea Ciuc ajunge astfel la 7 victorii în actualul sezon. Cu 28 de puncte, Csikszereda ocupă locul 13.

Pentru Hermannstadt, situația devine critică. Echipa se află pe locul 15, penultimul, cu doar 17 puncte. Se află la șapte puncte de ocupanta poziției a 14-a, Unirea Slobozia.

