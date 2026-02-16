Hermannstadt – CFR Cluj și Dinamo – Unirea Slobozia încheie etapa a 27-a din Superliga de fotbal

Prima confruntare dintre cele două din etapa a 27-a este programată de la ora 17:00, pe stadionul din Sibiu. AFC Hermannstadt primește vizita formației FC CFR 1907 Cluj, meci între două echipe cu obiective diferite.

Sibienii traversează o perioadă dificilă. Pe 31 ianuarie 2026 au câștigat cu 3-2 pe terenul celor de la AFC Unirea 04 Slobozia, succes care rămâne singurul din ultimele 16 meciuri de campionat.

În acest interval au mai bifat patru remize și 11 înfrângeri. Echipa din Sibiu este pe locul 15, penultimul.

De partea cealaltă, clujenii vin la Sibiu după un succes, scor 3-2, cu rivala FC Universitatea Cluj. Vicecampioană în sezonul trecut, CFR a ajuns la șapte victorii consecutive în Superligă și vizează un nou succes care ar urca-o pe loc de play-off.

Partida poate fi una specială pentru veteranul Ionuț Stoica, care, dacă va fi utilizat, va ajunge la meciul cu numărul 200 pe prima scenă, toate în tricoul sibienilor.

CFR este echipa cu cei mai mulți jucători utilizați în acest sezon – 41. Printre aceștia se remarcă atacantul Alibek Aliev, cu șase contribuții ofensive în cele cinci meciuri disputate în 2026 (două goluri, trei pase decisive și un penalty obținut).

În cele 13 confruntări directe din campionat, Hermannstadt a câștigat de două ori, CFR s-a impus de opt ori, iar trei partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct a avut loc pe 5 octombrie 2025, când CFR s-a impus cu 2-1 pe teren propriu.

Dinamo – Unirea Slobozia închide etapa a 27-a

Tot luni, de la ora 20:00, pe Arena Națională, FC Dinamo București întâlnește AFC Unirea 04 Slobozia, în ultimul meci al rundei.

Bucureștenii au pierdut o singură dată în ultimele 13 etape – 0-2 cu UTA Arad, pe 20 decembrie 2025. În această perioadă, au înregistrat șapte victorii și cinci remize.

Dinamo ocupă locul secund în clasament și urmărește să rămână aproape de Universitatea Craiova. Oltenii au acum un avans de patru puncte după succesul cu FCSB de duminică noapte.

Unirea are 16 înfrângeri în actuala ediție, dintre care 10 la limită, cele mai multe din campionat. Dintre cele 26 de goluri marcate, 11 au venit în urma fazelor fixe, iar cinci pe contraatac.

Echipa din Slobozia ocupă locul 14, aflându-se în lupta pentur menținerea în prima ligă.

La Dinamo se evidențiază forma lui Alberto Soro în 2026, cu trei pase decisive și un gol în cinci partide.

Meciul are o semnificație aparte pentru antrenorul oaspeților, Claudiu Niculescu. Fost jucător emblematic al dinamoviștilor, Niculescu a cucerit trei titluri și a fost de două ori golgheter al campionatului cu Dinamo.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori în prima ligă, iar de fiecare dată s-a impus Dinamo. Cel mai recent duel direct s-a disputat pe 3 octombrie 2025, când bucureștenii au câștigat cu 1-0 în deplasare.