CFR Cluj condamnă incidentele de la finalul derby-ului cu U Cluj: „Pur și simplu, de neacceptat”

„Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat”, se arată în comunicatul transmis de clubul din Gruia, duminică după-amiază.

Reacția vine după scandalul izbucnit imediat după fluierul final, când antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi, l-a confruntat pe Andrei Cordea. Tehnicianul italian a fost eliminat, la fel ca și jucătorul CFR-ului, Andrei Cordea, ambii primind cartonaș roșu pentru comportament nesportiv.

În poziția oficială, CFR Cluj precizează: „Chiar dacă nu l-a atacat în niciun fel pe antrenorul oaspeților, ci a răspuns unui atac venit din partea unui jucător advers, Andrei Cordea, ținta directă a tehnicianului, a prezentat public, în direct la TV, scuze față de Cristiano Bergodi din respect pentru vârsta, experiența și cariera acestuia”.

„Condamnăm, în mod ferm, orice formă de agresiune, fie ea verbală sau fizică, și suntem promotorii măsurilor care au rolul de a corecta astfel de derapaje. Sperăm ca, în fața autorităților competente, comportamentul domnului Bergodi să nu fie un episod ușor de trecut cu vederea, pentru că ar fi doar o dovadă a faptului că astfel de comportamente sunt complet acceptabile”, se mai arată în comunicat.

Gestul nu a lezat „doar un jucător, ci un întreg club”

Reprezentanții clubului din Gruia au transmis că gestul antrenorului nu a lezat „doar un jucător, ci un întreg club care i-a fost casă timp de mai bine de șapte luni”, amintind că gruparea „a încercat (și a reușit) să pună Clujul pe harta Europei, să inspire și să dezvolte, reușind să câștige nu mai puțin de 8 titluri de Campioană, 5 Cupe și 4 Supercupe”.

În final, CFR Cluj a subliniat că îi poartă „deosebit respect domnului Cristiano Bergodi pentru întreaga sa carieră și pentru tot ce a realizat pentru fotbalul românesc. Profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie”.