Echipa de handbal feminin CSM Corona Brașov a fost învinsă pe teren propriu, duminică, de formația daneză Viborg HK, scor 28-34 (17-17), într-un meci din startul returului grupelor EHF European League, iar șansele de calificare în sferturile de finală s-au diminuat considerabil.
Corona Brașov pierde cu Viborg, iar calificarea în sferturile EHF European League aproape compromisă
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 feb. 2026, 16:52, Sport

Corona Brașov a ținut ritmul în multe momente ale partidei, intrând la vestiare la egalitate.

Sorina Maria Grozav a fost principala marcatoare a Coronei, cu 6 goluri din 12 aruncări. Alisia Boiciuc a înscris de 4 ori, iar Harma van Kreij, Marilena Neagu și Elena Voica au contribuit fiecare cu câte 3 goluri.

În poartă, Anica Gudelj a avut 5 intervenții (26,32%), iar Bianca Curmenț a încheiat cu doar 2 parade din 17 aruncări.

De partea cealaltă, Viborg a mizat pe o prestație ofensivă solidă.

Simone Petersen a fost cea mai eficientă jucătoare, cu 8 goluri din 9 aruncări, urmată de Marielle Martinsen, cu 6 reușite. Rosa Schmidt și Clara Thomsen au marcat câte 5 goluri.

Portarul Louise Bak Jensen a avut 7 intervenții.

Corona Brașov ocupă locul 3 în Grupa D, cu 3 puncte.

Cu succesul de la Brașov, Viborg s-a desprins la trei punct avans față de Corona în clasament.

Pe prima poziție se află Dijon, cu 7 puncte, care a dispus, tot duminică, de Zaglebie Lubin, ultima clasată, fără niciun punct.

