Corona Brașov anunță transferul tinerei internaționale române Eva Kerekes, din sezonul viitor

„O handbalistă de perspectivă, Eva este una dintre cele mai valoroase jucătoare de pe acest post din România. Ea vine cu experiență în handbalul românesc”, se arată în comunicatul clubului Corona Brașov.

De-a lungul carierei, Eva Kerekes a evoluat pentru CS Minaur Baia Mare și CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud. La nivel juvenil a jucat pentru Székelyudvarhelyi NKK și CSM Târgu Mureș.

Palmaresul său cuprinde medalii importante în competițiile interne și europene.

A obținut medaliile de argint în Liga Națională în 2021 și pe cele de bronz în 2020 și 2025.

De asemenea, a obținut medaliile de argint în Supercupa României și în Cupa României în 2025.

Pe plan european, Kerekes are în palmares o medalie de bronz (2021) și un loc 4 (2022) în European League.

La Gloria Bistrița, după accidentarea ibericei Jennifer Gutiérrez Bermejo, Eva Kerekes a devenit o prezență constantă pe extrema stângă.

Handbalista are 15 goluri marcate în Liga Campionilor în acest sezon.