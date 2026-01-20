Prima pagină » Sport » Renata de Arruda va juca la CSM Corona Brașov din vara anului 2026

CSM Corona Brașov a anunțat marți transferul portarului brazilian Renata de Arruda, care se va alătura echipei din vara anului 2026. Componentă de bază a naționalei Braziliei, Renata vine la Brașov cu o experiență vastă acumulată atât în competițiile interne, cât și în cupele europene.
sursă foto: CSM Corona Brașov
Petre Apostol
20 ian. 2026, 11:42, Sport

Renata de Arruda sosește de la CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, fiind una dintre cele mai bune jucătoare de pe postul de portar din Liga Campionilor.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Clube Português do Recife (Brazilia), CB La Calzada și Super Amara Bera Bera (Spania), precum și pentru CS Măgura Cisnădie.

La nivel de echipă națională, Renata de Arruda are un palmares impresionant, cucerind medalia de aur la Jocurile Panamericane din 2019 și 2023, aurul la Campionatul Americii de Sud și Centru din 2021, precum și aurul la Campionatul Panamerican U18 din 2016.

De asemenea, a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și Paris 2024, dar și la Campionatele Mondiale din 2019, 2023 și 2025.

La nivel de club, de Arruda a fost finalistă a EHF European League, a obținut trei medalii de bronz în Campionatul României și a câștigat Copa de la Reina în Spania.

Performanțele sale au fost recunoscute și prin numeroase premii individuale, printre care MVP al turneului Final Four din EHF European League 2024, portar All-Star la Campionatul Americii de Sud și Centru 2021, cel mai bun portar al Campionatului Panamerican U18 2016.

