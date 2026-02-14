Prima pagină » Sănătate » Alexandru Rogobete: Institutul Regional de Oncologie din Timișoara va fi gata până la sfârșitul anului 2028. Finanțarea trece de la PNRR la Programul Operațional Sănătate

Alexandru Rogobete: Institutul Regional de Oncologie din Timișoara va fi gata până la sfârșitul anului 2028. Finanțarea trece de la PNRR la Programul Operațional Sănătate

Finanțarea pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara trece de la PNRR la Programul Operațional Sănătate, a declarat Alexandru Rogobete, sâmbătă.
Alexandru Rogobete: Institutul Regional de Oncologie din Timișoara va fi gata până la sfârșitul anului 2028. Finanțarea trece de la PNRR la Programul Operațional Sănătate
Nițu Maria
14 feb. 2026, 13:53, Politic

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Timișoara că finanțarea pentru Institutul Regional de Oncologie din oraș nu va mai veni din PNRR, ci din Programul Operațional Sănătate.

Odată cu această schimbare, termenul de finalizare a spitalului se prelungește din 2026 până la sfârșitul anului 2028, mai anunță Rogobete, sâmbătă.

Potrivit ministrului, în aceste zile se stabilesc ultimele aspecte tehnice necesare pentru transferul finanțării.

„Astăzi au avut loc ultimele detalii tehnice pentru mutarea efectivă a finanţării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara (IROT) din PNRR în noul program de finanţare, programul operaţional Sănătate, tot fonduri europene nereambursabile, acordul de parteneriat prin care Ministerul Sănăţăţii împreună cu Consiliul Judeţean şi unitatea de implementare reprezentată de Compania Naţională de Investiţii vor continua faza a doi a proiectului”, a declarat Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă la Timişoara.

Ministrul a explicat că, prin fondurile din PNRR, autoritățile au demolat clădirea existentă de pe terenul destinat noului spital și au realizat proiectul tehnic.

Următoarea etapă, care include ridicarea clădirii și dotarea acesteia, va primi bani prin Programul Operațional Sănătate, adaugă ministurl.

„Acest proiect a beneficiat de două surse de finanţare. Prin PNRR s-a finanţat demolarea şi proiectarea, iar prin Programul Operaţional Sănătate, faza a doua, se va finanţa construcţia efectivă şi dotarea cu echipamente medicale. Un alt avantaj al transferului către o altă sursă de finanţare este că termenul de implementare se mută din anul 2026 către anul 2028. Practic până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara, singurul institut de oncologie din această regiune, va trebui dat în folosinţă”, a declarat Rogobete.

Noul Institut Regional de Oncologie din Timișoara va deservi vestul țării și va avea 250 de paturi pentru spitalizare de zi. În structură vor intra ambulatoriu, servicii de diagnostic, analize de laborator, imagistică, endoscopie și explorări funcționale.

Proiectul include bloc operator, secție de terapie intensivă, laborator de radioterapie, laborator de medicină nucleară, centru pentru transplant medular și afereză de celule stem.

Spitalul va avea și un centru dedicat urgențelor oncologice și spații pentru studiu și cercetare, precum sală multifuncțională, săli pentru cursuri și prezentări practice, precum și birouri destinate activităților academice.

Recomandarea video

Ce să nu ratezi dacă n-ai citit știrile săptămâna asta: Avem candidați la parchete, avem și recesiune, dar tot n-avem decizia CCR pe pensiile magistraților / Fake-uri virale pe rețele și cum s-a ”spălat” interlopul Nuțu în Justiție
G4Media
România, mai apropiată de dictatură ca niciodată în clasamentul mondial al democrațiilor. Suntem pe ultimul loc în UE, mult sub Ungaria lui Orban. Până și Moldova stă mai bine la capitolul democrație. „Principalul motiv e anularea alegerilor”
Gandul
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cu ce să înlocuiești orezul, dacă faci sarmale și ai rămas fără. Ingredientul uitat care le face de 10 ori mai pufoase
CSID
Primele imagini cu mașina din București care a izbucnit în flăcări
Promotor