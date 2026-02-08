Rogobete: Concediile medicale fictive sunt o formă de fraudare și de „căpușare” a sistemului

„Concediile medicale fictive sunt o formă de fraudare și de căpușare a sistemului de sănătate”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, duminică, la B1.

„Eu spun public tot ce se întâmplă în sistem, chiar dacă deranjează. Dacă nu recunoaștem problemele și le ascundem sub preș, ele nu vor fi niciodată rezolvate. Inclusiv plecatul la ora 11 de acasă este o formă de căpușare a sistemului public de sănătate. Trimiterea pacientului din spitalul public la cabinetul propriu privat este o formă de căpușare a sistemului de sănătate”, a mai declarat Rogobete.

Ministrul a subliniat că, alături de „marea corupție, și mica corupție, care se întâmplă zilnic”, afectează în mod direct resursele din sănătate.

„De asta am ajuns să dublăm bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de la 40 de miliarde la 87 în 2025 și în continuare să existe în spitale lipsuri. Nu în toate, dar în continuare există. Am ajuns să avem spitale care nu au fost reașezate și reorganizate și reclasificate de 30 de ani. Avem zone în care nu se ține cont de realitatea anului 2026”, a mai spus ministrul.

„Dacă nu schimbăm ceva, sistemul de sănătate se va colapsa. El nu mai poate funcționa așa”, a avertizat Rogobete.

Alexandru Rogobete, despre CNAS

Ministrul Sănătății a vorbit și despre nevoia reformării modului de finanțare a sistemului, susținând că „adevărata reformă a sistemului de sănătate din România este reforma modului în care este finanțat și în care sunt plătite serviciile medicale”.

În acest context, Rogobete a criticat actualul model bazat pe o singură casă de asigurări.

„Faptul că avem monopol prin CNAS este un lucru foarte rău pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, pentru că nu există competiție. Neexistând competiție, evident că Casa își face propria politică publică, funcționează după propriile reguli și automat nimeni nu poate intra în competiție cu această casă”.

Ministrul a dat exemplul Israelului, unde există patru case de asigurări de sănătate, iar contribuția este colectată la sursă, similar României. Diferența este că pacienții pot alege casa de asigurări.

„Competiția între case nu este pe tarif, pentru că tariful este același, ci pe ce oferă în acel tarif: servicii extra, beneficii, pachete suplimentare. Această competiție stimulează și dezvoltă sistemul de sănătate”, a explicat Rogobete.

El a precizat că și-ar dori implementarea unui astfel de model și în România, subliniind că reforma finanțării este esențială pentru modernizarea sistemului medical.