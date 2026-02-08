Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: Mă aștept să avem un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală

„Mă aștept la un buget al sănătății cel puțin egal cu cel executat anul trecut. Mă aștept să avem un buget cu care sănătatea să poată intra într-o traiectorie normală”, a afirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, duminică seară, la B1.

Rogobete i-a mulțumit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru colaborarea din 2025, despre care spune că a fost „excepțional de bună”.

„A înțeles nevoia din sănătate, dovadă că la toate rectificările bugetare sănătatea a fost pe plus. Am primit bani la ambele rectificări bugetare și, pe ultima sută de metri, la finalul anului, am mai primit încă o sumă”, a precizat el.

Potrivit ministrului, 2025 este „primul an în care închidem în decembrie fără datorii la farmacii, fără facturi neplătite la furnizorii de servicii medicale”, iar plata concediilor medicale restante a fost recuperată la șase luni.

„Asta nu se putea face dacă ministrul Finanțelor nu înțelegea fenomenul și dacă nu exista această colaborare foarte bună dintre noi. Sigur, mai există și disensiuni, dar la finalul zilei linia este una de colaborare foarte bună”, a subliniat ministrul.