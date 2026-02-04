Rogobete vrea modelul israelian cu patru case de asigurări: Competiția crește calitatea actului medical

„O componentă esențială a oricărui sistem de sănătate este modul în care acesta este finanțat și felul în care oamenii ajung, concret, să beneficieze de servicii medicale. Astăzi am avut o întâlnire aplicată cu reprezentanții sistemelor de asigurări de sănătate din Israel – un model care funcționează de mult timp pe baze clare: competiție, digitalizare, predictibilitate și orientare reală către pacient”, a explicat Rogobete.

Ministrul a insistat asupra faptului că România nu mai poate amâna modificarea structurii actuale a asigurărilor.

„Am spus-o constant: adevărata reformă a sistemului de sănătate din România trebuie să înceapă cu reforma modului în care funcționează asigurările de sănătate. Aici există patru case publice de asigurări, fără monopol. Concurența generează oferte diferite, servicii mai bune și un sistem care se dezvoltă constant. Competiția sănătoasă, digitalizarea și diversitatea pachetelor de servicii duc nu doar la eficiență financiară, ci și la creșterea calității actului medical”, a precizat ministrul.

Rogobete a făcut un apel la acțiune fără orgolii. Ministrul susține că România trebuie să aplice modele care și-au dovedit deja eficiența.

„Discuțiile noastre au pornit de la realitatea din România și s-au concentrat pe posibilitatea unor parteneriate strategice care să susțină o reformă reală a finanțării serviciilor medicale (…). Dacă vrem un sistem de sănătate coerent, trebuie să începem această reformă fără amânări. Fără explicații despre cum «nu se poate». Fără orgolii. Fără să reinventăm roata. Există modele care funcționează. Trebuie doar adaptate și puse în practică”.