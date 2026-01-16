Rogobete, memorandum la Chișinău pe cinci axe

Cei doi miniștri au convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere, cu accent pe direcții bine definite și aplicabile. „Problemele din sănătate sunt adesea similare, iar soluțiile eficiente sunt cele deja testate, nu reinventate de fiecare dată”, a subliniat Rogobete.

Cinci axe prioritare de colaborare

Memorandumul se va concentra pe următoarele direcții:

resursa umană din sănătate, prin schimburi de experiență, programe comune de formare și mobilitate profesională

industria farmaceutică și accesul la medicamente critice, inclusiv stabilitatea aprovizionării și cooperare în producție

digitalizarea sistemelor de sănătate și securitatea cibernetică, pentru protejarea datelor medicale;

medicina de urgență, prin schimb de bune practici în organizarea serviciilor și intervenție rapidă;

siguranța transfuzională, element esențial pentru calitatea actului medical.

Ministrul român a abordat organizarea serviciilor medicale, capacitatea instituțiilor de a susține reforme reale și modul în care proiectele trebuie gândite pentru rezultate măsurabile. „Un punct esențial a fost schimbul de experiență legat de ceea ce funcționează deja în teren: fluxurile din spitale și ambulatoriu, deciziile bazate pe date și nevoia de continuitate în reformă”, a explicat Rogobete.

Vizită la Spitalul Republican din Chișinău

În cadrul vizitei, Alexandru Rogobete a mers la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Aici au fost făcute recent investiții majore în infrastructură și dotări. Ministrul a discutat direct cu medici despre modul în care aceste investiții se traduc în practică și despre provocările zilnice.

În perioada următoare, cele două țări vor coopera pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate și consolidarea mecanismelor de screening și prevenție. „Componente esențiale pentru un sistem de sănătate modern și orientat spre diagnostic precoce”, a menționat ministrul.

Resursa umană, capitol distinct

Un capitol distinct al discuțiilor a vizat resursa umană din sănătate. „Fără oameni bine pregătiți, motivați și protejați, orice reformă rămâne incompletă””, a avertizat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că aprofundarea cooperării dintre România și Republica Moldova reprezintă pași necesari pentru sisteme mai solide și mai reziliente.

„Colaborarea reală în sănătate se construiește între oameni care fac aceeași meserie și urmăresc același obiectiv: îngrijiri mai bune și mai sigure pentru pacient”, a conchis Rogobete.