Tanczos Barna avertizează asupra dificultăților în atingerea țintei de deficit și riscurile inflației

Vicepremierul Tanczos Barna consideră că pentru România va fi „foarte greu” să respecte obiectivul propus privind deficitul bugetar de 6,2% asumat în fața Comisiei Europene, în contextul evenimentelor globale care pot genera crize economice și militare.

„Ţinta (de deficit bugetar – n.r.) este 6,2, ţinta recomandată de Comisie. Foarte greu să ne încadrăm în acest 6,2 în condiţiile în care toată lumea trebuie să înţeleagă, şi Comisia Europeană, pentru că într-o criză, cu războaie, într-o criză nu doar cu potenţial efect economic, dar militară, nu poţi să fii foarte rigid în momentul în care te uiţi la deficit şi te uiţi la anumite costuri ale bugetului, ale statului, care vin practic să ajute persoanele vulnerabile în asemenea situaţii”, a declarat Tanczos Barna, marţi seară, la TVR Info.