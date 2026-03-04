Prima pagină » Economic » Tanczos Barna avertizează asupra dificultăților în atingerea țintei de deficit și riscurile inflației

Vicepremierul Tanczos Barna a spus că României îi va fi „foarte greu” să respecte deficitul bugetar de 6,2% din cauza crizelor globale.
Nițu Maria
04 mart. 2026, 03:17, Economic

Vicepremierul Tanczos Barna consideră că pentru România va fi „foarte greu” să respecte obiectivul propus privind deficitul bugetar de 6,2% asumat în fața Comisiei Europene, în contextul evenimentelor globale care pot genera crize economice și militare.

„Ţinta (de deficit bugetar – n.r.) este 6,2, ţinta recomandată de Comisie. Foarte greu să ne încadrăm în acest 6,2 în condiţiile în care toată lumea trebuie să înţeleagă, şi Comisia Europeană, pentru că într-o criză, cu războaie, într-o criză nu doar cu potenţial efect economic, dar militară, nu poţi să fii foarte rigid în momentul în care te uiţi la deficit şi te uiţi la anumite costuri ale bugetului, ale statului, care vin practic să ajute persoanele vulnerabile în asemenea situaţii”, a declarat Tanczos Barna, marţi seară, la TVR Info.

În ceea ce privește inflația, Tanczos Barna a avertizat că o continuare a creșterii prețurilor resurselor energetice pe piețele internaționale va avea consecințe serioase.

„Eu sper în continuare să fie doar un efect de moment şi în câteva zile, o săptămână, două, lucrurile să se reaşeze. Altfel nu doar România, toată lumea o să aibă de suferit şi nu-şi doreşte nimeni. Nu cred că cineva îşi doreşte ca Uniunea Europeană să se confrunte iarăşi cu o criză energetică. Nici Statele Unite nu vor criză energetică, nici Orientul Mijlociu nu vrea ca acele resurse energetice să fie blocate şi capacităţile de producţie sau de transport să fie, practic, anihilate pe termen lung”, a explicat vicepremierul, marți.

