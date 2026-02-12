Prima pagină » Politic » Tanczos Barna despre alegerile din Ungaria: „Simpatia pentru Viktor Orban în Harghita, Covasna, în Secuime și Transilvania a rămas și este la 90%.”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că maghiarii din Transilvania susțin în mare parte partidul Fidesz și pe Viktor Orban în alegerile care urmează.
Nițu Maria
12 feb. 2026, 19:16, Politic

Viceprim-ministrul Tanczos Barna a discutat joi seară la EuropaFM despre viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria și despre preferințele comunității maghiare din România.

Barna a afirmat că maghiarii din Transilvania, în special din județele Harghita, Covasna și Secuime, susțin partidul Fidesz și pe liderul său, Viktor Orban. Din cele declarate, Barna a recunoscut și el că îl susține pe Orban în cursa electorală, în locul lui Péter Magyar.

„Maghiarii din Transilvania, din România, susțin Fidecz și îl susțin pe domnul Viktor Orban, dar nici nu a fost niciodată atât de strânsă lupta pentru câștigarea alegerilor după foarte mulți ani, după două decenii, practic este prima dată când Fidesz este concurat în mod real și serios de un challenger, acest partid nou (Tisza). Vedem”, a declarat Barna.

Întrebat dacă ar paria în continuare pe victoria lui Viktor Orban, vicepremierul a răspuns afirmativ.

„Da. Nu este un pariu la fel de… E o cotă mai mare acum. N-am pariat în viața mea, dar cred că așa se face. Cota acum, cota de pariu pentru Fidesz cred că este mai mare pentru că nu este atât de sigură victoria. Simpatia pentru domnul Orban și pentru Fidesz în Harghita, Covasna și în Secuime și în general în Transilvania a rămas și este la peste 90%.”, a spus acesta.

Barna a mai explicat că rezultatele sondajelor din Ungaria, care sunt publicate tot mai des în ultima perioadă, trebuie interpretate cu precauție.

„Știți vorba celebră, am încredere doar în acele sondaje de opinie pe care le-am falsificat cu mâna mea. Sunt multe sondaje comandate de foarte mulți. Am văzut și în România cât de greșite pot fi sondajele. Nu trebuie să ne întoarcem foarte mult în timp.”, a afirmat el.

