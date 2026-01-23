Prima pagină » Știri externe » Viktor Orbán acuză Ucraina că încearcă să impună un guvern pro-ucrainean în Ungaria

Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și alegerile din Ungaria sunt legate direct, spune premierul ungar, deoarece Kievul ar avea un interes direct într-o schimbare de guvern la Budapesta, care să îi fie favorabilă.
Viktor Orbán susține că Ucraina încearcă să influențeze scena politică de la Budapesta, ca urmare a opoziției ferme a Ungariei față de aderarea Kievului la Uniunea Europeană.

„Nu cred că va exista un parlament ungar, nici măcar în următorii o sută de ani, care să voteze pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Ucrainenii cred că singura modalitate de a elimina acest obstacol – obstacolul numit Ungaria – este să existe un guvern pro-ucrainean la Budapesta. Și lucrează la acest lucru”, a declarat vineri Orbán, într-o postare pe rețelele sociale.

Orbán acuză Kievul de ingerință politică

În mesajul său, premierul ungar susține că, „în ochii președintelui Volodimir Zelenski, Ungaria este bățul pus între spițe”, deoarece se opune cererilor formulate de Kiev la Bruxelles. „Prin urmare, frustrarea lui este de înțeles: va face tot ce poate pentru a obține o schimbare de guvern în Ungaria”, a scris acesta.

Lliderul de la Budapesta a explicat și de ce consideră că miza alegerilor din Ungaria este importantă și pentru Ucraina, invocând un document care indică 2027 drept anul aderării Kievului la UE. „Nu este vorba doar despre sute de miliarde de euro, ci și despre momentul aderării. Ungaria se opune acestui lucru”, a spus Orbán.

Opoziția ungară ar susține Ucraina în UE

Potrivit acestuia, opoziția ungară, în special partidul DK, ar susține aderarea Ucrainei la UE: „În Ungaria este clar că noi nu dorim ca Ucraina să intre în Uniune și ne opunem aderării sale. Opoziția, în special DK, vrea să îi primească, de aceea trebuie să acceptăm faptul că ucrainenii vor fi actori activi în campania electorală din Ungaria, deoarece au un interes direct într-o schimbare de guvern. „Nu este un lucru frumos, chiar dacă este de înțeles, dar ne vom confrunta și cu această situație”, a adăugat Orbán.

Presa internațional notează Orbán a vorbit despre un presupus plan comun al Bruxelles-ului și Kievului de a construi un guvern „marionetă” la Budapesta, în contextul opoziției ferme a Ungariei față de aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Extinderea Uniunii Europene necesită acordul unanim al tuturor statelor membre, astfel că opoziția unei singure țări este suficientă pentru a bloca procesul, prin exercitarea dreptului de veto.

